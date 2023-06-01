ента новостей

18:43
Петербуржцы порадовали на IX Российско-Китайских летних молодёжных играх, завершившихся в городе Чунцин (КНР)
16:44
Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых отмечает 20-летие
16:42
Дни культуры Ленинградской области в Ташкенте
16:36
В Ленобласти спасатели и пожарные провели занятия с детьми
16:03
В Петербурге открылся прокат культовых мотоциклов Harley-Davidson с курсами безопасного вождения
15:40
В Петербурге открылись экопункты
15:34
В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»
13:48
«Денвер» Николы Йокича видится фаворитом финала НБА, но игра «Наггетс» слишком зависит от звёздного серба: есть ли шанс у «Майами»?
13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
12:59
В Гатчине задержали подозреваемую в краже на кладбище
12:49
На Ленинском проспекте построят студенческое общежитие СПбГМТУ
12:43
В Ленобласти стреляли в девушку-курьера по доставке суши
12:16
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
12:04
В Кировском районе задержали афериста обманушего двух пенсионерок
11:53
Росгвардейцы провели показное занятие по дзюдо для детей из Луганска
11:50
В Калининском районе раскрыли убийство семилетней давности
11:45
В Московсом районе двое пьяных мужчин развлекались стрельбой из пневматики по окнам дома
11:39
В Калининском районе мужчина на автобусной остановке совершил сексуальное насилие в отношении 21-летней девушки
11:24
В Ленобласти эвакуатор столкнулся с грузовиком, водитель погиб
11:15
Смольный вставляет палки в колеса? В Петербурге не могут построить спорткомплекс имени заслуженного тренера по дзюдо Рахлина
10:22
В Ленобласти подросток на родительской "Мазде" насмерть сбил велосипедистку
09:54
1 июня – Международный день защиты детей
09:50
В Петербурге общественники просят губернатора проверить деятельности комитета по контролю за имуществом в связи с обращением представителей ТСЖ «Шуваловское»
09:45
Проект «Остров фортов» поделился лучшими практиками развития территорий в рамках визита представителей паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»
23:08
В Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча
19:06
Футбольный клуб «Ленинградец» празднует выход в ФНЛ и приглашает бесплатно посетить матч со «Спартаком» из Костромы 4 июня
18:36
Депутаты ЗакС Петербурга приняли в первом чтении законопроект о реформе городского такси
18:34
Сергей Карякин вернулся в июньский рейтинг ФИДЕ и занимает 11-е место, также его включили в число участников Кубка мира – 2023
16:27
Петербургские молодогвардейцы организовали зарядку на свежем воздухе ко Всемирному дню без табака
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»

В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»

Ведущие врачи-отоларингологи и сурдологи крупных научно-исследовательских институтов и медицинских учреждений из разных регионов России и ближнего зарубежья собрались вместе, чтобы обсудить вопросы педиатрического слухопротезирования, обменяться опытом. Организаторами выступили сразу несколько петербургских научных, учебных, медицинских учреждений и общественных организаций. Мероприятие проходит при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Участников образовательного курса от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приветствовал депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Он отметил, что вопросы диагностики нарушений слуха у детей, слухопротезирования и дальнейшей реабилитации являются приоритетными как для медицинского сообщества, так и для родителей юных пациентов.

– Научно доказано, что слух играет огромную роль в общем развитии маленького человека. Поэтому своевременное слухопротезирование и планомерная реабилитация – это реальная возможность для ребёнка на полноценное общение со сверстниками, учёбу и насыщенную дальнейшую жизнь в целом. Семьям с такими детьми после установления диагноза очень важно найти специалиста, который будет помогать и направлять их на этом сложном пути. Не удивительно, что многие стремятся получить высокотехнологичную медицинскую помощь именно в Северной столице, где работают врачи-отоларингологи самой высшей квалификации. Уверен, что образовательный форум будет способствовать комплексному решению важнейших задач – защиты здоровья подрастающего поколения и качества жизни детей, – сказал Александр Ржаненков.

За три дня образовательного курса специалисты в области отоларингологии обсудят актуальные вопросы современной педиатрической сурдологии, диагностики нарушения слуха у детей, а также поделятся результатами своих исследований, методик и практических наработок. Все научные доклады имеют одну общую задачу: создать благоприятные условия для прорыва в области педиатрического слухопротезирования. Северная столица располагает всем необходимым интеллектуальным ресурсом и научным потенциалом, чтобы как можно больше детей из разных регионов России и ближнего зарубежья с проблемами слуха смогли сказать: «Я слышу мир!».

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 14:37
В Петербурге 1 июня стартует первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»
9-10-2022, 11:50
Спикер парламента: Центр им. Г.И. Турнера – ведущий в системе здравоохранения страны
4-10-2022, 16:15
Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге под контролем
17-03-2023, 15:22
«Единая Россия» выстроит систему сурдологической помощи в новых российских регионах
3-03-2023, 18:13
Петербургский НИИ ЛОР принял на лечение первую группу луганских детей
9-11-2022, 12:45
«Единая Россия» организует бесплатную экскурсию для детей участников СВО в Русский музей

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
0
72
Сегодня, 13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
0
80
Сегодня, 12:16
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
90
Сегодня, 11:24
В Ленобласти эвакуатор столкнулся с грузовиком, водитель погиб
Наверх