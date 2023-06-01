В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»

Ведущие врачи-отоларингологи и сурдологи крупных научно-исследовательских институтов и медицинских учреждений из разных регионов России и ближнего зарубежья собрались вместе, чтобы обсудить вопросы педиатрического слухопротезирования, обменяться опытом. Организаторами выступили сразу несколько петербургских научных, учебных, медицинских учреждений и общественных организаций. Мероприятие проходит при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Участников образовательного курса от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приветствовал депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Он отметил, что вопросы диагностики нарушений слуха у детей, слухопротезирования и дальнейшей реабилитации являются приоритетными как для медицинского сообщества, так и для родителей юных пациентов.

– Научно доказано, что слух играет огромную роль в общем развитии маленького человека. Поэтому своевременное слухопротезирование и планомерная реабилитация – это реальная возможность для ребёнка на полноценное общение со сверстниками, учёбу и насыщенную дальнейшую жизнь в целом. Семьям с такими детьми после установления диагноза очень важно найти специалиста, который будет помогать и направлять их на этом сложном пути. Не удивительно, что многие стремятся получить высокотехнологичную медицинскую помощь именно в Северной столице, где работают врачи-отоларингологи самой высшей квалификации. Уверен, что образовательный форум будет способствовать комплексному решению важнейших задач – защиты здоровья подрастающего поколения и качества жизни детей, – сказал Александр Ржаненков.

За три дня образовательного курса специалисты в области отоларингологии обсудят актуальные вопросы современной педиатрической сурдологии, диагностики нарушения слуха у детей, а также поделятся результатами своих исследований, методик и практических наработок. Все научные доклады имеют одну общую задачу: создать благоприятные условия для прорыва в области педиатрического слухопротезирования. Северная столица располагает всем необходимым интеллектуальным ресурсом и научным потенциалом, чтобы как можно больше детей из разных регионов России и ближнего зарубежья с проблемами слуха смогли сказать: «Я слышу мир!».