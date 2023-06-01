В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»

Ведущие врачи-отоларингологи и сурдологи крупных научно-исследовательских институтов и медицинских учреждений из разных регионов России и ближнего зарубежья собрались вместе, чтобы обсудить вопросы педиатрического слухопротезирования, обменяться опытом. Организаторами выступили сразу несколько петербургских научных, учебных, медицинских учреждений и общественных организаций. Мероприятие проходит при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».
Участников образовательного курса от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приветствовал депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Он отметил, что вопросы диагностики нарушений слуха у детей, слухопротезирования и дальнейшей реабилитации являются приоритетными как для медицинского сообщества, так и для родителей юных пациентов.
За три дня образовательного курса специалисты в области отоларингологии обсудят актуальные вопросы современной педиатрической сурдологии, диагностики нарушения слуха у детей, а также поделятся результатами своих исследований, методик и практических наработок. Все научные доклады имеют одну общую задачу: создать благоприятные условия для прорыва в области педиатрического слухопротезирования. Северная столица располагает всем необходимым интеллектуальным ресурсом и научным потенциалом, чтобы как можно больше детей из разных регионов России и ближнего зарубежья с проблемами слуха смогли сказать: «Я слышу мир!».