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Питерец.ру » Общество » В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов

В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Новые ограничения для электросамокатов появятся в более чем 50 локациях

По поручению Губернатора Петербурга Александра Беглова расширяется перечень улиц города, где будет запрещена парковка электоросамокатов – к существующему списку из 59 улиц будет добавлено еще 9 участков городских набережных: на наб. реки Фонтанки; наб. канала Грибоедова; наб. реки Мойки; на участках набережных под мостом Александра Невского, Литейным и Кантемировским мостами и т.д.

Об этом заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил в ходе очередного заседания постоянной комиссии по транспорту при Законодательном собрании Санкт‑Петербурга под председательством Алексея Цивилева, которое состоялось накануне по теме регулирования рынка прокатных электросамокатов.

Кроме того, еще на 25 улицах максимальная скорость самокатов будет ограничена до 15 км/ч.

Аналогичные ограничения по скорости движения будут также действовать в периоды утренних и вечерних часов пик (07:00 – 10:00 и 17:00 – 20:00) на участках улиц, ведущих к 12 станциям метро: «Технологический институт»; «Московские ворота»; «Чернышевская»; «Площадь Ленина»; «Проспект Ветеранов»; «Беговая»; «Комендантский проспект»; «Ломоносовская»; «Проспект Просвещения»; «Обводный канал»; «Нарвская»; «Парнас»; «Улица Дыбенко».

В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в Соглашение между Комитетом и кикшеринговыми компаниями. Они вступят в силу 20-22 мая.

Подробнее о новых ограничениях – здесь.

Также планируется ввести ограничение скорости или полный запрет движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам шириной менее 2-3 м, а также улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик.

Заместитель председателя Комитета Алексей Гончаров поделился итогами работы пеших инспекторов по усиленному контролю и фиксации нарушений правил дорожного движения и правил пользования самокатами в зоне платной парковки - за 2 недели было выявлено свыше 1000 нарушений, информация о каждом из них направлена в кикшеринговые компании для принятия мер реагирования.

Операторам кикшеринга, в свою очередь, на заседании комиссии было рекомендовано: обеспечить регистрацию на территории Петербурга своих юридических лиц для обеспечения поступления налогов в городской бюджет от их деятельности; проработать вопрос прохождения верификации пользователей через портал Госуслуги (или) банковские приложения для исключения пользования арендными СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста.

В перспективе планируется рассмотреть возможность введения и определения порядка взносов операторами кикшеринга за пользование городской инфраструктурой и объектами благоустройства в зависимости от количества предоставляемых компанией СИМ.

***

Сегодня Соглашением между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями предусмотрено: ограничение скорости
в городе - не более 20 км/ч (за исключением улиц, где скорость ограничена до 15 км/ч или до 10 км/ч); введена 31 зона запрета движения СИМ; введено 59 зон запрета размещения СИМ; введено ограничение скорости до 15 км/ч в 133 локациях города; введено ограничение скорости до 10 км/ч в 7 локациях города; использование СИМ рекомендовано лицам совершеннолетнего возраста; установлена необходимость поддержания соответствующего технического состояния СИМ, в том числе: исправной тормозной системой, наличием звукового сигнала, передней фары, светоотражателей, ограничителя скорости и различимой нумерации; установлена необходимость осуществлять круглосуточную информационную поддержку СИМ путем телефонной связи (контактный центр) и/или посредством сервиса обратной связи, работающего в режиме реального времени в мобильном приложении.

Также на Дворцовой и Адмиралтейской набережных установлены дорожные знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Запрет распространяется не только на арендованные, но и на личные электросамокаты. 

***

Новые ограничения для электросамокатов

  • С 20 мая будут введены дополнительные зоны запрета размещения самокатов на 9 участках городских набережных:

- на наб. реки Фонтанки со стороны воды за исключением уширений,
на которых возможно парковать СИМ;

- на наб. канала Грибоедова со стороны воды за исключением уширений, на которых возможно парковать СИМ;

- на наб. реки Мойки со стороны воды за исключением уширений, на которых возможно парковать СИМ;

- на участках набережных под мостом Александра Невского;

- на участках набережных под Литейным мостом;

- на участках набережных под Кантемировским мостом;

- пандус у Большеохтинского моста;

- на верхнем ярусе у Литейного моста;

- гранитная выступающая в сторону Невы часть на Стрелке Васильевского острова у Биржевого сквера (верхний и нижний ярусы).

  • С 22 мая вводится ограничение максимальной скорости самокатов до 15 км/ч на 25 улицах:

- ул. Уточкина;

- Кожевенная линия;

- Апраксин пер.;

- ул. Ефимова;

- пер. Бойцова;

- Минский пер.;

- ул. Писарева;

- Бородинская ул.;

- Банный пер.;

- пер. Джамбула;

- Щепяной пер.;

- Кустарный пер.;

- ул. Возрождения;

- ул. Чехова;

- Ковенский пер. (от ул. Маяковского до ул. Восстания);

- ул. Слуцкая, г. Павловск;

- Леонтьевская ул., г. Пушкин;

- Яковлевский пер.;

- Учебный пер.;

- ул. Ивана Фомина;

- ул. Руднева;

- ул. Кустодиева;

- ул. Дрезденская;

- Староорловская ул.;

- ул. 1-я Конная Лахта.

  • С 22 мая ограничение скорости движения самокатов до 15 км/ч с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 ежедневно будут действовать на участках улиц, ведущих к 12 станциям метро:

- «Технологический институт»;

- «Московские ворота»;

- «Чернышевская»;

- «Площадь Ленина»;

- «Проспект Ветеранов»;

- «Беговая»;

- «Комендантский проспект»;

- «Ломоносовская»;

- «Проспект Просвещения»;

- «Обводный канал»;

- «Нарвская»;

- «Парнас»;

- «Улица Дыбенко».

Источник: Администрация Петербурга
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