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Питерец.ру » Общество » «Каток на Конюшенной площади» внесет коррективы в схему движения транспорта

«Каток на Конюшенной площади» внесет коррективы в схему движения транспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
«Каток на Конюшенной площади» внесет коррективы в схему движения транспорта

На время работы катка на Конюшенной площади в центре Петербурга будут введены временные ограничения движения транспортных средств.

Так с 00.00 17 ноября до 23.59 20 ноября вводится запрет остановки транспорта на наб. канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста.

С 00.00 17 ноября 2022 года до 23.59 29 января 2023 года будет прекращено движение на участках:

— Конюшенная пл. от наб. канала Грибоедова до Большой Конюшенной ул.;

— наб. канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста.

На этот же период будет действовать запрет остановки на Конюшенной пл.

Источник: Администрация Петербурга
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