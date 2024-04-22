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Питерец.ру » Общество » Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов на основе ИИ

Путин поручил рассмотреть создание медицинских сервисов на основе ИИ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву, а также правительству Москвы рассмотреть создание сервисов с искусственным интеллектом (ИИ) для диагностических исследований.

«Минздраву России совместно с Правительством Москвы рассмотреть возможность создания централизованных сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта, для проведения медицинскими организациями, расположенными в субъектах Российской Федерации, диагностических исследований с учетом разработок и технологических возможностей Москвы», –приводится в документе.

Цифровизация стремительно проникает в сферу медицины, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. 

«Напомню, что сейчас практически во всех субъектах действует цифровой медицинский профиль, а также поэтапно внедряется цифровой медицинский полис. Такие решения кратно повышают эффективность предоставления медицинских услуг: например, для того, чтобы обратиться в другую медицинскую организацию, гражданину больше не потребуется брать с собой какие-либо физические документы. Все будет доступно онлайн в автоматизированном виде. При этом именно медицинская сфера является одним из главных выгодоприобретателей технологий искусственного интеллекта. Прежде всего, в контексте аналитики медицинских заболеваний. ИИ может как повысить точность диагностики, так и выявить нетипичное развитие заболевания, в том числе редкий диагноз», – пояснил депутат. 

Немкин отметил, что сервисы на основе ИИ функционируют уже в нескольких субъектах страны.

«Как правило, речь идет о собственных региональных разработках. Но, конечно, подобные решения должны масштабироваться», – считает депутат. 

Выбор Москвы, по словам Немкина, закономерен.

«Москва – технологический лидер среди других субъектов России. В столице уже действует 12 сервисов, функционирующих на основе ИИ-технологий. В большей части речь идет о нейросетях, которые позволяют диагностировать заболевания. Количество только лучевых исследований, проведенных при помощи нейросетей, уже превысило 9 млн. Кроме того, была запущена система поддержки принятия врачебных решений. Сервис помогает врачам в постановке заключительного медицинского диагноза, предварительно анализируя данные медицинских карт», – рассказал депутат. 

Немкин подчеркнул, что подобные решения позволяют снизить нагрузку на медицинскийперсонал.

«Их востребованность и эффективность особенно показали себя в период пандемии, когда отрасль здравоохранения столкнулась с небывалым давлением. Но, конечно, ИИ – только инструмент. Никто и никогда не заменит опытного специалиста», – отметил депутат. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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