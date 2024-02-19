Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года

В новой стратегии сказано, что «изменение экономической ситуации, односторонние ограничительные меры недружественных иностранных государств и иные изменения рыночной конъюнктуры, которые произошли в 2022–2023 годах, определили новые вызовы для Российской Федерации».

Новым вызовом определено и «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств».

Обновленная стратегия развития ИИ содержит уточненные принципы развития и использования технологии, соблюдение которых обязательно. К ним относятся прозрачность и объяснимость работы ИИ, а также недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.

В документе сказано, что ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ к 2030 году должен вырасти до 60 млрд рублей, в сравнении с показателем 2022 года в 12 млрд рублей. Помимо этого, планируется увеличить количество выпускников вузов по специальностям, связанным с искусственным интеллектом, с 3 тыс. до 15,5 тыс. человек ежегодно.

«Уровень доверия граждан к технологиям искусственного интеллекта в 2030 году должен вырасти не менее чем до 80% по сравнению с 55% в 2022 году», – говорится в указе.

Кроме того, долю приоритетных отраслей экономики с высокой готовностью к внедрению ИИ намерены нарастить с 12% до 95%.

В 2023 году объем отечественного рынка ИИ достиг 600 млрд рублей, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Это позитивный показатель, несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась отрасль в 2022 году. Прежде всего, это дефицит высоквалифицированных специалистов. Напомню, что, по данным Минцифры, нехватка ИТ-специалистов в целом оценивается в 500–700 тыс. человек. Кроме того, сюда можно отнести существующие законодательные барьеры, препятствующие развитию технологии. Например, нам нужно ускорить работу над законопроектом по доступу к обезличенным данным, о чем ранее говорил Президент», – рассказал депутат.

Обновленная стратегия охватывает все ключевые вызовы, подчеркнул Немкин. «Определение проблемных точек позволит выбрать эффективный инструментарий для их разрешения в дальнейшем. При этом стратегия учитывает как рыночные тенденции, так и запросы граждан страны. Прежде всего, это касается принципа прозрачности и объяснимости работы ИИ. Так, пользователь должен знать не только о том, что перед ним контент, произведённый искусственным интеллектом, но и то, как именно он работает. Фактически это заблаговременное формирование фундамента не только для развития технологии, но и для нивелирования всех рисков, связанных с ней. Подход является правильным в том, что стратегия обновляется в зависимости от происходящих на рынке событий. ИТ-отрасль развивается динамично, и то, что актуально сегодня, завтра таким быть перестанет. Гибкость в этом вопросе как никогда важна», – отметил депутат.

Инструментарий ИИ универсален и может быть задействован практически во всех отраслях экономики страны, подчеркнул депутат. По его словам, это распространяется и на социальную сферу: например, на медицину или образование. «Мы пониманием, что ИИ никогда не сможет заменить человека, но сможет стать для него хорошим подспорьем. Именно поэтому государство заинтересовано в его развитии», – заключил Немкин.