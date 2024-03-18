Центробанк предложил расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества

Центральный банк страны решил обновить методические рекомендации для коммерческих банков по предупреждению клиентов о рисках потенциальных хищений злоумышленниками финансовых средств граждан. Кроме того, обновились рекомендации по разъяснению последствий вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию украденных денежных средств.

Обновленный документ расширяет перечень каналов и мероприятий, которые необходимо использовать при информировании людей о действиях злоумышленников.

«Регулятор рекомендует банкам разработать сценарии для бесед сотрудников с клиентами при возникновении подозрений, что человек находится под влиянием мошенников и может лишиться денег. Кроме того, банкам рекомендовано предоставлять клиентам сервисы по определению подозрительных звонков и антивирусные программы, в том числе встроенные в мобильные приложения кредитных организаций, которые помогут уберечь граждан от хищений», – говорится в сообщении ЦБ.

По данным ВЦИОМ, в 2024 году с телефонным мошенничеством так или иначе столкнулись практически 70% россиян, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это колоссальное значение, учитывая, что в 2021 году о подобном опыте сообщили только 57% наших граждан. Поэтому как внедрение новых механизмов борьбы со злоумышленниками, так и актуализация уже имеющихся – необходимое условие противодействия мошенничеству», – считает депутат.

По словам Немкина, рекомендации ЦБ по предупреждению мошенничества уже показывают положительные результаты.

«Теперь, когда у пользователя происходят нетипичные перевод или покупка товара, счет гражданина блокируется до обращения в банк. Далее оператор связывается с клиентом и напоминает о рисках мошенничества. Более того, для разблокировки счета ряд организаций требует связаться с гражданином по видеоконференции, где тот подтверждает как свою личность, так и факт совершения операции без какого-либо давления извне. Возможно, кому-то такой подход покажется избыточным. Однако, учитывая масштабы телефонного мошенничества, это вынужденная мера безопасности», – подчеркнул депутат.

Ряд банков и операторов сотовой связи активно развивают «определители номеров», отмечает Немкин.

«Этот инструмент также давно показал свою эффективность. Бизнес непрерывно анализирует открытые данные, которые впоследствии позволяют понять цель звонка абонента: звонит ли вам мошенник, курьер или реклама? Советую установить сразу несколько определителей номеров – такой подход позволит повысить вероятность идентификации», – пояснил парламентарий.

Важно, чтобы на пути передачи мошеннику денежных средств у гражданина было сразу несколько этапов, на которых он может быть предупрежден о действиях злоумышленников, подчеркнул Немкин.

«К ним можно отнести и определение номера, и звонок из банка, и информационное сообщение в онлайн-приложении. Пользователь должен понять, что что-то не так – это позволит самостоятельно прекратить общение с злоумышленником», – считает депутат.

Сообщается, что методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года. До этого периода банкам необходимо подготовиться к исполнению рекомендаций регулятора.