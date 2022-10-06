Полицейские установили причастность ранее задержанного мужчины к попыткам кражи денежных средств у граждан

16 ноября 2021 за попытки хищения денежных средств двух граждан с принадлежащих им банковских счетов был задержан 49-летний мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлены еще 7 эпизодов преступной деятельности подозреваемого. В период с 13 октября по 10 ноября 2021 г. он попытался завладеть денежными средствами граждан в размере не менее 6 млн. руб. По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), которые соединены в одно производство.

В отношении обвиняемого мера пресечения не изменялась.