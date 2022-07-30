В Петербурге полицейские пресекли деятельность незаконных банкиров

В минувший четверг в ходе реализации оперативно-розыскных материалов, в рамках возбужденного уголовного дела, сотрудниками экономической полиции Главка по местам проживания были задержаны двое граждан, 1973 и 1983 годов рождения.

Установлено, что задержанные для осуществления своих преступных намерений арендовали оборудованное помещение в Санкт-Петербурге используемые как офисное для ведения банковских счетов организаций и совершения преступной деятельности.

Также, злоумышленники создали ряд юридических лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, открыли расчетные счета.

Далее начиная с ноября 2019 года они привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись.

Затем, по договоренности с заинтересованными организациями в период с 01.09.2019 по 23.05.2022 перевели безналичным путем денежные средства на расчетные счета подконтрольных вышеуказанных организаций, открытых в кредитных учреждениях г. Санкт- Петербурга, а в последствии передали клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения. Извлеченный доход составил не менее 34 млн. рублей, то есть был извлечен в особо крупном размере.

Следственным отделом СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате проведенных задержаний и обысков, были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент» и электронные носители информации, содержащие в себе информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Оба незаконных банкира задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.