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Питерец.ру » Общество » Центробанк назвал популярные фразы мошенников

Центробанк назвал популярные фразы мошенников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Самые частые из них – «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет».

Киберпреступность в сфере финансов становится все более изощренной и масштабной, поэтому бдительность и осведомленность о методах мошенничества крайне важны для защиты личных средств.

Банк России регулярно фиксирует новые виды мошеннических схем и предупреждает граждан о наиболее часто встречающихся фразах, которые используют злоумышленники, чтобы ввести людей в заблуждение и завладеть их деньгами.

Одна из самых популярных фраз мошенников – «оформлена заявка на кредит». Они сообщают жертве о том, что якобы на ее имя подана заявка на получение кредита. Это часто вызывает беспокойство и побуждает человека действовать, чтобы предотвратить несанкционированное оформление кредитного договора. Однако, если человек не оставлял подобных заявок, то следует немедленно прервать звонок и ни в коем случае не передавать свои персональные данные или данные карты.

Другая распространенная фраза мошенников – «сотрудник Центробанка». Они представляются сотрудниками Банка России и пытаются убедить свою жертву в том, что с ее счетом или картой что-то не так, и предлагают свою помощь в решении проблемы. Центробанк неоднократно подчеркивал, что его сотрудники никогда не звонят и не пишут физическим лицам, поэтому следует сразу же завершить разговор, если вы получили такой звонок или сообщение.

Мошенники также часто используют фразу «специальный или безопасный счет». Они сообщают жертве о том, что ее деньги находятся в опасности и предлагают перевести их на специальный счет для обеспечения их сохранности. На самом деле никаких специальных счетов, гарантирующих полную сохранность средств, не существует. Перевод денег на такой счет означает, что вы просто передадите их мошенникам.

Еще одна распространенная фраза мошенников – «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». Они пытаются убедить жертву в том, что она может помочь правоохранительным органам задержать преступников, если будет следовать их инструкциям.

Часто мошенники просят жертву перевести деньги на определенный счет или предоставить конфиденциальную информацию. Важно помнить, что правоохранительные органы никогда не задействуют рядовых граждан в задержании преступников, тем более по телефону.

Мошенники также часто используют фразы, связанные с подозрительными операциями и истекающим сроком действия сим-карты. Они сообщают жертве о том, что с ее счетом или картой происходит что-то подозрительное, или о том, что срок действия ее сим-карты истекает и ей нужно срочно ее заменить. Все это ложь, направленная на то, чтобы вызвать панику и заставить жертву действовать необдуманно.

Наконец, мошенники часто просят свою жертву продиктовать код из СМС-сообщения. Этот код является аналогом подписи клиента и не должен быть передан никому, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

Чтобы защититься от мошенников, необходимо быть внимательным и осторожным, не поддаваться панике и не сообщать никому свои персональные данные или данные карты. Если вы получили звонок или сообщение с одной из вышеперечисленных фраз, немедленно завершите разговор и ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций, данных мошенниками.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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