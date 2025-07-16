ента новостей

11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
01:30
Шахматный турнир имени Анатолия Карпова стартовал в Ханты-Мансийске: участвуют гроссмейстеры из семи стран
18:52
Колумбиец Риос, аргентинец Тьяго Альмада и серб Иван Илич не перейдут в «Зенит», а бразилец Кайо Жорже – может
17:53
Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе
17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
17:41
В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка
17:17
В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа
17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
17:05
В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна
16:45
Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин
16:28
Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов
16:22
Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»
15:54
Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ
15:49
Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля
10:36
Вырос спрос на климатическую технику
10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
10:25
Александр Беглов и Александр Лукашенко обсудили развитие сотрудничества
10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
10:13
Скупают комнаты в коммуналках
10:13
В Петербурге ищут поджигателя "Газели" на улице Лидии Зверевой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам

Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Жители Северной столицы наращивают долги по кредитам: объемы и причины

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге наблюдается рост задолженности по кредитам среди жителей города. С начала года объем просрочек увеличился на 19% и достиг 56 млрд. руб.

Это может свидетельствовать о том, что многие горожане испытывают финансовые трудности или сталкиваются с проблемами в управлении своими финансами. Данная тенденция вызывает обеспокоенность как у самих заемщиков, так и у финансовых организаций.

Важно помнить, что увеличение кредитной задолженности может привести к серьезным финансовым трудностям в будущем. Эксперты рекомендуют тщательно планировать бюджет, контролировать расходы и своевременно вносить платежи по кредитам. Это поможет избежать накопления долгов и сохранить финансовую стабильность.

Ситуация с ростом задолженности по кредитам в Санкт-Петербурге требует внимательного анализа и принятия мер как на уровне отдельных граждан, так и на уровне финансовых учреждений. Необходимо разработать эффективные механизмы поддержки заемщиков и предотвращения возникновения просроченной задолженности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-03-2025, 09:26
Жители СПб задолжали МФО
12-08-2024, 11:15
В СПб вырос чек по просроченным займам
11-03-2024, 08:17
Какова закредитованность петербуржцев?
22-01-2025, 18:19
В СПб задолжали по ипотеке
22-10-2022, 18:04
Долгов стало меньше
8-04-2024, 10:17
Что с просроченными кредитами?

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Вчера, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
14-07-2025, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
14-07-2025, 17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
Наверх