ента новостей

11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
01:30
Шахматный турнир имени Анатолия Карпова стартовал в Ханты-Мансийске: участвуют гроссмейстеры из семи стран
18:52
Колумбиец Риос, аргентинец Тьяго Альмада и серб Иван Илич не перейдут в «Зенит», а бразилец Кайо Жорже – может
17:53
Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе
17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
17:41
В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка
17:17
В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа
17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
17:05
В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна
16:45
Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин
16:28
Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов
16:22
Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»
15:54
Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ
15:49
Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля
10:36
Вырос спрос на климатическую технику
10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
10:25
Александр Беглов и Александр Лукашенко обсудили развитие сотрудничества
10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
10:13
Скупают комнаты в коммуналках
10:13
В Петербурге ищут поджигателя "Газели" на улице Лидии Зверевой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице

В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице

Ранее сообщалось, что 14 июля, приблизительно в 3 часа ночи, в отделение полиции Московского района поступило уведомление об инциденте, связанном с нападением на гражданина возле дома номер 19 по улице Бассейной.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что жертвой нападения стал 28-летний житель Мурманской области. Трое неустановленных лиц совершили на него нападение, нанесли телесные повреждения и похитили мобильный телефон марки «iPhone 13», наручные часы, а также спортивную обувь.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему были диагностированы ушибы и перелом нижней челюсти.

В тот же день, 14 июля, оперативниками уголовного розыска был задержан 33-летний безработный, проживающий в данном районе, по подозрению в совершении указанного преступления.

В ходе проведения оперативных мероприятий у задержанного была изъята спортивная обувь, принадлежащая потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время полицией проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание остальных участников преступления.

Все по теме: Московский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 10:06
На Бассейной улице трое неизвестных ограбили прохожего
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
13-06-2025, 14:40
В Мурино избили и оргабили прохожего
27-05-2025, 11:57
В Московском районе поймали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров
16-05-2025, 12:19
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже алкомаркета

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Вчера, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
14-07-2025, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
14-07-2025, 17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
Наверх