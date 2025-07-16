В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице

Ранее сообщалось, что 14 июля, приблизительно в 3 часа ночи, в отделение полиции Московского района поступило уведомление об инциденте, связанном с нападением на гражданина возле дома номер 19 по улице Бассейной.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что жертвой нападения стал 28-летний житель Мурманской области. Трое неустановленных лиц совершили на него нападение, нанесли телесные повреждения и похитили мобильный телефон марки «iPhone 13», наручные часы, а также спортивную обувь.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему были диагностированы ушибы и перелом нижней челюсти.

В тот же день, 14 июля, оперативниками уголовного розыска был задержан 33-летний безработный, проживающий в данном районе, по подозрению в совершении указанного преступления.

В ходе проведения оперативных мероприятий у задержанного была изъята спортивная обувь, принадлежащая потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время полицией проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание остальных участников преступления.