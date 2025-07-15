Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов

Согласно информации, предоставленной МВД и изученной РИА Новости, телефонные злоумышленники, выдавая себя за представителей высших учебных заведений, обманным путем получают доступ к учетным записям абитуриентов на портале "Госуслуги", обещая содействие в поступлении на бюджетные места.

Преступники вводят абитуриентов в заблуждение, гарантируя "высокие шансы" на поступление, и направляют их по фишинговым ссылкам, имитирующим официальный сайт "Госуслуги". В случае предоставления личных данных, мошенники получают контроль над учетной записью жертвы. При отказе от сотрудничества абитуриентам поступают угрозы о невозможности поступления в учебные заведения.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, выразил обеспокоенность данной схемой, подчеркнув уязвимость абитуриентов и их родителей в период поступления. Он отметил, что мошенники используют методы социальной инженерии, оказывая давление на абитуриентов, что является эффективной тактикой обмана.

Компрометация учетной записи на "Госуслугах" предоставляет злоумышленникам доступ к персональным данным и юридически значимым сервисам, позволяя им подавать заявления, оформлять документы и совершать другие действия от имени жертвы. Немкин подчеркнул высокий уровень подготовки мошенников, создающих поддельные сайты, неотличимые от оригинала.

Для борьбы с подобными схемами необходимо повышать цифровую грамотность населения и ужесточать требования к верификации информации при поступлении. Вузам следует информировать абитуриентов о неприемлемости предложений о "бюджетных местах" по телефону. Порталу "Госуслуги" рекомендуется усилить защиту аккаунтов с помощью многофакторной аутентификации и уведомлений о входе с новых устройств.