ента новостей

17:53
Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе
17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
17:41
В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка
17:17
В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа
17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
17:05
В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна
16:45
Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин
16:28
Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов
16:22
Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»
15:54
Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ
15:49
Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля
10:36
Вырос спрос на климатическую технику
10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
10:25
Александр Беглов и Александр Лукашенко обсудили развитие сотрудничества
10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
10:13
Скупают комнаты в коммуналках
10:13
В Петербурге ищут поджигателя "Газели" на улице Лидии Зверевой
10:06
На Бассейной улице трое неизвестных ограбили прохожего
09:58
В Петербурге задержан мигрант, пытавшийся изнасиловать девочку на Суздальском озере
09:51
В июне изменились покупательские предпочтения
00:36
ЦСКА благодаря голу Дивеева обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России
19:43
На проспекте Шаумяна подростки избили 10-летнюю девочку
18:43
Валентина Гунина проиграла тай-брейк Нане Дзагнидзе и выбыла с Кубка мира по шахматам в Батуми, а Екатерина Лагно вышла в 1/8 финала
18:05
Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям
17:57
В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего
17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
17:38
На Васильевском острове задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство
17:27
В Невском районе избили контролера в автобусе
17:21
В Петербурге ищут «художников», разрисовавших трамвайные вагоны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов

Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Преступники вводят абитуриентов в заблуждение, гарантируя "высокие шансы" на поступление

Согласно информации, предоставленной МВД и изученной РИА Новости, телефонные злоумышленники, выдавая себя за представителей высших учебных заведений, обманным путем получают доступ к учетным записям абитуриентов на портале "Госуслуги", обещая содействие в поступлении на бюджетные места.

Преступники вводят абитуриентов в заблуждение, гарантируя "высокие шансы" на поступление, и направляют их по фишинговым ссылкам, имитирующим официальный сайт "Госуслуги". В случае предоставления личных данных, мошенники получают контроль над учетной записью жертвы. При отказе от сотрудничества абитуриентам поступают угрозы о невозможности поступления в учебные заведения.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, выразил обеспокоенность данной схемой, подчеркнув уязвимость абитуриентов и их родителей в период поступления. Он отметил, что мошенники используют методы социальной инженерии, оказывая давление на абитуриентов, что является эффективной тактикой обмана.

Компрометация учетной записи на "Госуслугах" предоставляет злоумышленникам доступ к персональным данным и юридически значимым сервисам, позволяя им подавать заявления, оформлять документы и совершать другие действия от имени жертвы. Немкин подчеркнул высокий уровень подготовки мошенников, создающих поддельные сайты, неотличимые от оригинала.

Для борьбы с подобными схемами необходимо повышать цифровую грамотность населения и ужесточать требования к верификации информации при поступлении. Вузам следует информировать абитуриентов о неприемлемости предложений о "бюджетных местах" по телефону. Порталу "Госуслуги" рекомендуется усилить защиту аккаунтов с помощью многофакторной аутентификации и уведомлений о входе с новых устройств.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-07-2025, 08:46
Кибермошенники добрались до петербургских абитуриентов
2-07-2025, 09:12
Растет число абитуриентов в петербургских вузах
15-10-2024, 11:51
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Telegram Gateway
18-06-2024, 09:32
Мошенники придумали очередную схему хищения денежных средств
12-08-2015, 08:44
Число иногородних абитуриентов растет
21-04-2025, 14:05
Как мошенники используют фальшивые аккаунты для кражи данных?

Происшествия на дорогах

Сегодня, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Сегодня, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
Вчера, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
Вчера, 17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
Наверх