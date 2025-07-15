В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна

Сегодня, около 07 часов утра, в правоохранительные органы Пушкинского района Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем в поселке Ленсоветовский, а именно о выпадении несовершеннолетней из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома номер восемь.

Оперативно прибывшие на указанный адрес представители экстренных служб констатировали факт гибели восьмилетней девочки, получившей несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

В настоящее время следственными органами проводится тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего, направленная на установление причин и условий, способствовавших трагическому исходу.

Полиция обращает внимание граждан на необходимость повышенного внимания к безопасности детей, подчеркивая, что в большинстве случаев подобные трагедии являются следствием недостаточного контроля и беспечности со стороны взрослых. Забота о ребенке и обеспечение его безопасности – первостепенная задача каждого родителя.