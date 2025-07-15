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Питерец.ру » Политика » Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Тесное духовное сотрудничество Петербурга и Беларуси создает основу для культурного, гуманитарного и дипломатического диалога

Официальная поездка губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Республику Беларусь ознаменовалась сегодня, 15 июля, встречей с высокопоставленным представителем Белорусской православной церкви – митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Место встречи – Минское Епархиальное управление, сердце духовной жизни Беларуси. Эта встреча, несомненно, выходит за рамки обычного протокольного визита, подчеркивая глубину и многогранность связей между Санкт-Петербургом и Беларусью, выходящих далеко за пределы политической и экономической сфер.

Сам визит губернатора в Епархиальное управление был насыщенным. Беглов не ограничился формальной беседой с митрополитом. Он прошел по историческим залам, окунувшись в атмосферу прошлого и настоящего Белорусской православной церкви. Особое внимание было уделено мемориальной комнате митрополита Филарета, первого митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси – фигуры, безусловно, значимой для истории белорусской церкви и всего белорусского народа. Представление о масштабе деятельности церкви дал и осмотр зала заседаний Синода, сердца управления и принятия решений Белорусской православной церкви. Это позволило губернатору не просто услышать, но и увидеть реальную картину духовной жизни Беларуси.

В ходе встречи с митрополитом Вениамином Александр Беглов подчеркнул нерушимые исторические и духовные связи между Россией и Беларусью, уходящие корнями в глубь веков. Он сделал акцент на общей православной вере, которая веками служила фундаментом братских отношений между двумя народами. В современном мире, отмеченном бурными изменениями и геополитической нестабильностью, такие прочные связи приобретают особое значение. Губернатор выразил убежденность в том, что взаимодействие и взаимная поддержка России и Беларуси являются ключевыми факторами стабильности и процветания обоих государств.

Беглов также отметил важную роль лидерства президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в укреплении отношений между странами. Он подчеркнул полную поддержку народами России и Беларуси курса на единство, сохранение общих ценностей и углубление сотрудничества в рамках Союзного государства. Это сильное заявление о неизменности политического курса и о необходимости его поддержки на всех уровнях.

Митрополит Вениамин, в свою очередь, тепло принял губернатора и отметил важность добрых экономических и духовных связей между Санкт-Петербургом и Беларусью. Он выразил надежду, что визит Александра Беглова способствует дальнейшему развитию сотрудничества и приведет к реализации новых проектов и перспектив. Его слова о молитве за плодотворное развитие совместных инициатив подчеркивают духовное измерение взаимоотношений между Санкт-Петербургом и Беларусью, подводя черту под глубоко символической встречей. Обсуждение конкретных совместных мероприятий, прошедшее во время беседы, остается за кадром официального сообщения, но сам факт его проведения указывает на практическую направленность визита. Встреча продемонстрировала не только тесную связь между Санкт-Петербургом и Беларусью на государственном уровне, но и важность духовного измерения в укреплении братских отношений. Встреча губернатора с митрополитом – это не просто формальный визит, а символическое действие, подчеркивающее глубину и прочность связей между нашими народами. Его значимость выходит далеко за рамки официальных протоколов, проникая в саму суть исторических и духовных связей между Санкт-Петербургом и Беларусью.

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