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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце прошли новогодние ёлки для петербургских детей

В Мариинском дворце прошли новогодние ёлки для петербургских детей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Ротонде Мариинского дворца прошли новогодние ёлки для петербургских детей

В Ротонде Мариинского дворца прошли новогодние ёлки для петербургских детей, воспитанников специальных образовательных учреждений, детских домов и школ-интернатов, детей из многодетных и неполных семей, а также для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это уже стало традицией в Мариинском дворце, который оживает во время новогодних праздников, наполняясь сказочными героями и радостными улыбками детей.

На этот раз гостями ёлки стали спикер Законодательного Собрания Александр Бельский и депутат Марина Шишкина, которые приветствовали ребят и пожелали им счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Александр Бельский выразил радость от того, что традиция празднования Нового года в Мариинском дворце продолжается, и снова можно видеть добрые глаза и улыбки детей. Дети были встречены сказочными героями, которые организовали для них игры и конкурсы. Но главным событием стал показ спектакля "Щелкунчик и королева мышей". Автор сценария и режиссер-постановщик Борис Войцеховский создал удивительное представление, в котором использовалась музыка из балета Петра Чайковского. Этот спектакль стал лауреатом фестиваля "Санкт-Петербург – детям-2018", привлекая внимание своей красотой и талантом исполнителей.

Интересно отметить, что традиция празднования Нового года в Мариинском дворце уходит своими корнями в 19 век. Великая княгиня Мария Николаевна, которая всегда проявляла заботу о детях, активно помогала детским приютам и бедным семьям. Она организовывала благотворительные ёлки, на которые приглашались десятки детей, чтобы раздавать им подарки и подарить радость в преддверии новогодних праздников. Таким образом, новогодние ёлки в Ротонде Мариинского дворца стали не только долгоживущей традицией, но и символом заботы о детях и создания волшебной атмосферы во время новогодних праздников. Каждый год они приносят радость и счастье многим детям, особенно тем, кто нуждается в особой поддержке и заботе.

Мариинский дворец продолжает быть местом, где сбываются детские мечты и создается волшебство, наполняя сердца всех присутствующих радостью и надеждой на светлое будущее.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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