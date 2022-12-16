В Петербурге продолжается акция «Дерево желаний»

Петербургские парламентарии разбирают красные варежки с открытками-желаниями с новогодней елки в Мариинском дворце. В них просьбы о подарках юных жителей Мариуполя. Елки с варежками также установлены в Смольном, «Невской Ратуше», администрациях районов. Они появятся и на улицах города. Более тысячи детей Санкт-Петербурга и Мариуполя получат перед новым годом подарки от неравнодушных горожан.

– На Новый год все желания, которые загадывают дети, должны быть исполнены. Это добрая и личная история – от сердца к сердцу. Снял варежку и отправлю подарок в Мариуполь - спортивный костюм для девочки Гульзаде, – рассказал спикер парламента Александр Бельский.

Также в Мариуполь отправятся конструкторы, мягкие игрушки, сладости, смарт-часы и другие подарки. Уже на следующей неделе их вручат ребятам на новогоднем празднике.