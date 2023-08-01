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Питерец.ру » Общество » В СПбГМТУ завершилась Международная летняя школа «Кораблестроение и океанотехника - 2023»

В СПбГМТУ завершилась Международная летняя школа «Кораблестроение и океанотехника - 2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГМТУ
150 студентов и преподавателей из китайских вузов прошли обучение в Корабелке с 7 по 28 июля.

В СПбГМТУ завершилась Международная летняя школа «Кораблестроение и океанотехника - 2023» (“Naval Architecture and Ocean Engineering”).

150 студентов и преподавателей из китайских вузов прошли обучение в Корабелке с 7 по 28 июля.

Программа курса в этом году была посвящена морской робототехнике. В летней школе проходили обучение студенты и преподаватели Северо-Западного политехнического университета, Университета Чунцина, Университета Хохай, Университета Янчжоу.  Для них читали лекции профессора, доценты и старшие преподаватели кафедр цифровых и лазерных технологий, цифровой безопасности, проектирования судов, теории корабля, иностранных языков, а также руководитель студенческого конструкторского бюро СПбГМТУ Михаил Чемоданов и директор департамента международного сотрудничества, профессор Кирилл Рождественский.

Старший преподаватель кафедры прикладной математики и математического моделирования Кирилл Сафронов прочитал лекцию и провел проектные  работы, в рамках которых студенты выполнили оценку продолжительности жизни подводной сети. Кирилл Сафронов отметил высокий уровень подготовки китайских студентов: «Тема была им незнакома, однако студенты работали с большим усердием, придумали свои алгоритмы, показали навыки программирования. Учащиеся задавали много вопросов, с ними было очень интересно работать».

Студенты из Поднебесной побывали в лабораториях Передовой инженерной школы СПбГМТУ, в Центре координации сети инженерных классов, на экскурсии в Музее истории кораблестроения и кораблестроительного образования.

Партнерами Международной летней школы выступили Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, компания «Фертоинг», музей «Ледокол «Красин». В Макаровке китайским студентам рассказали о вузе и показали учебные морские тренажеры. Специалисты Фертоинга провели увлекательную экскурсию в учебно-тренировочном комплексе. А на борту «Красина» учащиеся познакомились с историей российского ледокольного флота.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СПбГМТУ
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