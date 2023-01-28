Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ

В пятницу, 27 января, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил учебную гребную базу Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. В ходе визита его сопровождал ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

Высокому гостю рассказали, что недавно модернизированная база эффективно способствует совершенствованию образовательного и тренировочного процесса подготовки студентов в академической гребле и на шлюпках ял - 6.

В ходе обхода Николай Патрушев осмотрел тренировочный бассейн базы, гребные электротренажеры – концепты, мастерские по ремонту шлюпок и эллинги, в которых хранятся лодки по академической гребле.

Директор учебной гребной базы Виталий Степанов доложил Николаю Патрушеву о достижениях спортсменов университета за последние годы. В студенческой гребной лиге по академической гребле за прошедший сезон спортсмены Корабелки завоевали девять медалей – 1 золотую, 4 серебряных и 4 бронзовых. С 2016 по 2021 год 14 гребцов СПбГМТУ стали мастерами спорта и 6 спортсменов стали призерами России по академической гребле.

На учебной гребной базе университета занимаются не только спортсмены Корабелки, но и учащиеся школ, инженерных классов, студенты других вузов. База была отремонтирована в 2020 году. Подробнее об этом: https://www.smtu.ru/ru/viewnews/4983/