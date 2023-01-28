ента новостей

17:02
Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ
17:00
Более миллиона человек присоединились к памятным мероприятиям Волонтёров Победы, посвященным Блокаде Ленинграда
16:46
На КАД автомобиль BMW влетел в стоящую «Газель». Водитель погиб, пассажир в больнице
16:20
В Ленобласти на льду реки Невы обнаружено сильно обгоревшее тело
16:12
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3,2 миллиона рублей
16:09
Марш-пробег по «Дороге жизни»
16:01
Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментирования постов на тему «прямой линии» Беглова
11:56
В музее Госавтоинспекции Петербурга, свечу Памяти зажгли ребята и педагоги из ГБУДО «Центр «Ладога»»
11:53
В Петербурге открылась выставка «Особая награда»
11:50
В Ленобласти в ДТП с большегрузами погиб водитель из Поволжья
11:45
В Ленобласти в массовом ДТП погибла пассажирка микроавтобуса
11:44
В Гатчине сотрудники ГИБДД помогли родиться малышу
11:42
При Слуцком уровень симпатии к ЛДПР достиг 25% - ФОМ
10:29
Во что инвестировать в период нестабильности?
10:28
Нужны волонтеры на ПМЭФ
10:25
Топ продуктов для зимы
15:49
На территории Ломоносовского района прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда
15:28
В России появится новое молодежное движение «Вызов»
14:34
Здание Николаевского кавалерийского училища в Петербурге приспособят под школу
14:30
В РГИСИ станет возможно получить второе высшее образование бесплатно
14:27
Блогеры из новых российских территорий посетили СтудФест и блогерский Форум в Санкт-Петербурге
14:25
Ректору Корабелки вручили плотницкий топор
13:54
Чемезов сформировал надежное производство боеприпасов для СВО за 16 лет
12:08
Трамп против войны
11:20
Наличные снова востребованы
10:32
Где отдыхают с детьми
09:58
Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
09:56
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ

Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГМТУ
Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ

В пятницу, 27 января, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил учебную гребную базу Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. В ходе визита его сопровождал ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

Высокому гостю рассказали, что недавно модернизированная база эффективно способствует совершенствованию образовательного и тренировочного процесса подготовки студентов в академической гребле и на  шлюпках ял - 6.

В ходе обхода Николай Патрушев осмотрел тренировочный бассейн базы, гребные электротренажеры – концепты, мастерские по ремонту шлюпок и эллинги, в которых хранятся лодки по академической гребле.

Директор учебной гребной базы Виталий Степанов доложил Николаю Патрушеву о достижениях спортсменов университета за последние годы. В студенческой гребной лиге по академической гребле за прошедший сезон спортсмены Корабелки завоевали девять медалей – 1 золотую, 4 серебряных и 4 бронзовых. С 2016 по 2021 год 14 гребцов СПбГМТУ стали мастерами спорта и 6 спортсменов стали призерами России по академической гребле.

На учебной гребной базе университета занимаются не только спортсмены Корабелки, но и учащиеся школ, инженерных классов, студенты других вузов. База была отремонтирована в 2020 году. Подробнее об этом: https://www.smtu.ru/ru/viewnews/4983/

Источник: СПбГМТУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-01-2017, 23:10
Визит секретаря Совета безопасности РФ Н.П. Патрушева в СПбГМТУ
1-09-2015, 19:58
Николай Патрушев выступил с лекцией в СПбГМТУ
30-10-2019, 11:18
Министр науки и высшего образования посетил СПбГМТУ
20-01-2023, 18:48
Визит представителей ПНИПУ и ПАО «Лукойл» в Корабелку
19-10-2022, 12:41
Награждение спортсменов Корабелки
1-08-2022, 18:37
Достижения гребцов Корабелки радуют спортивных болельщиков

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 16:46
На КАД автомобиль BMW влетел в стоящую «Газель». Водитель погиб, пассажир в больнице
0
94
Сегодня, 11:50
В Ленобласти в ДТП с большегрузами погиб водитель из Поволжья
0
101
Сегодня, 11:45
В Ленобласти в массовом ДТП погибла пассажирка микроавтобуса
0
178
Вчера, 09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
Наверх