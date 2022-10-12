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Питерец.ру » Общество » В Корабелке прошло заседание Наблюдательного совета ПИШ СПбГМТУ

В Корабелке прошло заседание Наблюдательного совета ПИШ СПбГМТУ

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20
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
В Корабелке прошло заседание Наблюдательного совета ПИШ СПбГМТУ

Во вторник, 11 октября, в Корабелке состоялось заседание Наблюдательного совета Передовой инженерной школы СПбГМТУ. По видеоконференцсвязи заседание провел председатель Наблюдательного совета Передовой инженерной школы – председатель правления, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

В мероприятии приняли участие представители подразделений АО «ОСК», руководство и сотрудники Морского технического университета во главе с ректором Глебом Туричиным, генеральный директор АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» Владимир Патрушев, руководитель программ блока экспертизы и функционального развития ООО «Газпромнефть НТЦ» Павел Сорокин и др.

С докладом о создании Передовой инженерной школы, планах и тематике научных работ выступил декан факультета кораблестроения и океанотехники - руководитель НОЛ «Лаборатория комплексного цифрового проектирования и строительства судов, кораблей и средств океанотехники» Олег Тимофеев. Он же является и директором ПИШ СПбГМТУ.

Ольга Сайченко - заместитель директора Передовой инженерной школы – начальник управления непрерывного образования СПбГМТУ доложила о разработке и реализации образовательных программ ПИШ.

Руководитель проектного офиса СПбГМТУ Владимир Климов сделал сообщение о подписании соглашений с индустриальными партнерами. В завершение повестки заседания проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Елена Счисляева представила план работы Наблюдательного совета ПИШ.

Источник: СПбГМТУ
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