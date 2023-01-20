Визит представителей ПНИПУ и ПАО «Лукойл» в Корабелку

В четверг, 19 января, Морской технический университет посетила делегация разработчиков проекта «Стратегии развития образовательного центра г. Когалым». В состав делегации вошли представители ПАО «Лукойл», Пермского национального исследовательского политехнического университета и фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

Гостей встречали ректор Глеб Туричин, начальник Управления непрерывного образования Ольга Сайченко, директор Передовой инженерной школы Олег Тимофеев, директор Института цифровой безопасности Николай Грязнов, начальник Управления оборонных исследований и разработок Игорь Кожемякин, и. о. декана ФМП, зав. кафедрой проектирования и технологии производства морских подводных аппаратов и роботов Денис Кузнецов.

В ходе обзорной экскурсии по Корабелке гостям показали учебные и производственные площадки университета – Инженерные классы СПбГМТУ, Фабрику процессов и Лабораторию лазерных и аддитивных технологий ИЛИСТ СПбГМТУ.

В завершение визита состоялось рабочее совещание, в ходе которого прошло конструктивное обсуждение развиваемых нашим университетом образовательных проектов. Также состоялось обсуждение перспектив дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.