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Законопроекты по защите россиян от ЛГБТ-пропаганды приняты в третьем чтении

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Законопроекты по защите россиян от ЛГБТ-пропаганды приняты в третьем чтении

24 ноября в рамках пленарного заседания Госдумы РФ в третьем чтении приняты пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды и поправки в КоАП РФ № 217471-8, которые предлагают меры по защите информационного и социокультурного пространства России от такого рода пропаганды. Законопроект предусматривает запрет распространения подобной информации, а также сведений, побуждающих к смене пола.

Пакет законопроектов № 217471-8 по внесению изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений) предполагает полный запрет такого рода пропаганды в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе, а также на открытых общественных пространствах. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что этот пакет выражает беспрецедентно консолидированную позицию абсолютного большинства депутатов, выработанную по итогам парламентских слушаний и работы профильных Комитетов. К третьему чтению к законопроекту поступили 31 поправка, 20 из которых были рекомендованы к принятию и одобрены большинством депутатов нижней палаты Парламента России.  

В числе основных поправок – расширение перечня того, что подлежит запрету: помимо запрета пропаганды ЛГБТ и педофилии, добавляется запрет на пропаганду смены пола (трансгендерности). Также добавлена норма, устанавливающая обязанность социальных сетей вести мониторинг с целью выявления соответствующей информации, а полномочия по надзору будут возложены на Роскомнадзор. В перечень оснований для досудебной блокировки интернет-ресурса вносится перечень, регламентируемый данным законопроектом. Также одной из важнейших является поправка в закон «О защите прав потребителей», которая запрещает продажу товара, в том числе импортного, если он содержит информацию, за которую предусматривается уголовная и административная ответственность.

Пакет законопроектов вводит штрафы за пропаганду ЛГБТ: до 400 тысяч рублей - для граждан, до 800 тысяч рублей - для должностных лиц и до 5 млн. рублей - для юрлиц. За пропаганду педофилии установят повышенные штрафы, которые составляют до 800 тысяч рублей для граждан, до 2 млн. рублей для должностных лиц и до 10 млн. рублей для юрлиц. За демонстрацию такой пропаганды и информации, побуждающей к смене пола, среди подростков предусмотрено наказание до 200 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч для должностных лиц и до 4 млн. рублей для компаний. При этом в случае отсутствия финансовых средств у юридического лица, нарушившего законодательство РФ, или других причин уклонения от ответственности, деятельность компании будет приостановлена на срок до трех месяцев.

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из авторов пакета законопроектов Антон Немкин отметил, что работа была проведена оперативно и качественно.

«Принятый законопроект конкретизирует формулировки и уточняет терминологию понятий пропаганды нетрадиционных ценностей, которые напрямую противоречат взглядам россиян и планам нашего государства на развитие успешного и здорового общества. Также проект вводит серьезную административную ответственность за любые нарушения. Хочу еще раз обратить внимание: законопроекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой – не попытка введения цензуры, но только защита наших граждан. Каждая российская семья должна быть уверена в том, что дети получат правильное образование и не окажутся подвержены разрушительной идеологии, когда находятся вне дома или в интернет-пространстве», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что Межфракционная рабочая группа под руководством заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого существенно доработала законопроект с учетов всех пожеланий, высказанных на открытых парламентских слушаниях. Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров. Первым свою подпись поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Члены профильных комитетов завершили доработку законодательных инициатив, в том числе на основе предложений общественных деятелей, деятелей культуры, руководителей регионов и глав религиозных конфессий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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