22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
В Ледовом дворце состоялся захватывающий матч между командами СКА и «Нефтехимик»

Сегодня, 15 октября, в Санкт-Петербурге на льду Ледового дворца состоялся захватывающий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретились команды СКА и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Эта встреча привлекла внимание многих болельщиков, и игроки обеих команд вышли на лед с решимостью продемонстрировать все свои лучшие качества. В итоге, матч завершился напряженной борьбой, в которой победитель был определен только в серии буллитов, а итоговый счет составил 3:2 в пользу «Нефтехимика».

С самого начала игры «армейцы» начали активно, и уже на 19-й минуте первого периода Джозеф Бландизи открыл счет, вывев свою команду вперед. Однако нижнекамцы не собирались сдаваться и проявили характер. Ближе к концу второго периода, когда казалось, что СКА контролирует ситуацию, Данил Юртайкин смог сравнять счет, забив важный гол, который стал настоящим глотком свежего воздуха для команды «Нефтехимик». Таким образом, на табло засияло 1:1.

Третий период оказался не менее напряженным. На 55-й минуте встречи Никита Хоружев забросил шайбу в ворота СКА и вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. Однако в самом конце матча, когда оставалось всего несколько секунд до финальной сирены, Матвей Короткий, защитник СКА, проявил свои навыки и сумел спасти свою команду, забросив шайбу в ворота соперников. Это позволило команде уйти на буллиты, что добавило дополнительного напряжения и драматизма в этот матч.

В серии буллитов победитель был определен благодаря решающему броску Германа Точилкина, который не оставил шансов вратарю СКА и принес своей команде долгожданную победу. Эта победа стала особенно важной для «Нефтехимика», так как команда прервала неудачную серию из пяти поражений подряд, что, безусловно, подняло моральный дух игроков. 

Все по теме: хоккей, СКА
