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Питерец.ру » Экономика » Госдума ввела штрафы за нарушение требований закона «О рекламе»

Госдума ввела штрафы за нарушение требований закона «О рекламе»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Рекламируйте по правилам: Госдума ввела штрафы за нарушение требований закона «О рекламе»

Закон, предполагающий введение штрафов за нарушение учета рекламы в сети, принят Госдумой в третьем, финальном чтении. Платить за нарушения придется уже с 1 сентября 2023 года. Реклама сегодня является крайне важным инструментом для работы российских предприятий в разных сферах, поэтому контроль за тем, чтобы она размещалась в сети без нарушений и не становилась опасным механизмом в руках мошенников – необходимо. 
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении административной ответственности за неисполнение требований закона «О рекламе». Теперь за непредоставление в Роскомнадзор данных о рекламе, нарушение сроков или предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации будет грозить штраф. Для граждан - до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — до полумиллиона рублей. Распространять рекламу без присвоенного специального идентификатора также нельзя: штрафы для граждан составят до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам вновь придется заплатить до 500 тыс. рублей.
Операторам рекламных данных, к которым относятся «Лаборатория разработки» («Сбер»), «Яндекс оператор рекламных данных» («Яндекс»), «ВК рекламные технологии» (VK), «Озон ОРД» («Озон»), «Медиаскаут» (МТС), «Первый ОРД» («Вымпелком»), «ОРД-А» («Амбердата»), также грозят штрафы за нарушения. Для должностных лиц предусмотрено наказание до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 700 тыс. рублей.
Одним из ключевых инструментов, благодаря которому будет осуществляться работа с рекламой по новым правилам, стал Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Как ранее отмечали в Роскомнадзоре, созданный ведомством реестр, куда с 1 сентября все организации, распространяющие рекламу в интернете, должны передавать информацию, выступает гарантом между рекламодателем и рекламораспространителем. В частности, участники рекламного рынка должны вносить в ЕРИР информацию об объекте рекламирования, типе рекламной кампании в интернете, средствах и формах распространения рекламы, ее стоимости, а также других параметрах. 
В рекламные инструменты предприятия из разных сфер сегодня вкладывают большое количество сил и финансов, многие ресурсы в целом могут позволить себе работать для пользователей бесплатно только за счет финансовой поддержки рекламодателей. Все информационное пространство наполнено рекламой, однако важно добиться того, чтобы она работала в рамках законодательства, принося обществу только пользу, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. 
«Сегодня мы сталкиваемся с рекламой в сети буквально на каждом шагу - куда бы ни нажал, рекламное окно всплывает практически сразу. При том, что до введения новых требований, реклама маркировалась далеко не всегда, и это зачастую вводило пользователя в заблуждение. Теперь же вся интернет-реклама в России должна быть промаркирована и учтена. Исключение законодательство делает только для рассылок собственным клиентам, пуш-уведомлений и трансляций на телевидении и радио. Все, кто размещает рекламу в интернете, должны отправлять отчеты о рекламных запусках в единый реестр, который поможет госорганам получить доступ к данным о рекламе и её заказчиках, а в случае выявления нарушений - ограничить такие размещения. В целом, главное преимущество появления такого реестра в том, что он сделает сложный и многогранный рекламный рынок более прозрачным. Теперь каждый участник цепочки по размещению интернет-рекламы будет видеть данные о своих действиях, а клиенты — данные сразу по всей цепочке. Более того, новые правила облегчат государству процесс борьбы с мошенниками, которые также могут использовать рекламу в своих противоправных целях. В частности, можно пожаловаться на рекламу и быстрее определить ответственного рекламодателя», - подчеркнул депутат. 
Законопроект должен вступить в силу уже в сентябре 2023 года. Как отметил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, предложение передвинуть этот срок на январь депутаты не поддержали, так как рекламная отрасль уже прожила тестовый период и научилась работать с ЕРИР. «Период привыкания к системе уже прошел, и большинство крупных игроков рынка оценили её возможности. Строгий учет интернет-рекламы не оставляет пространства для серых схем, которые наносили ущерб и отрасли, и государству. А ответственность за уклонение от маркировки поставит всех участников рынка в равноправные условия», - отметил он в своем Telegram-канале. 
Для тех, кто сегодня по-прежнему сталкивается с трудностями при работе с ЕРИР и другими аспектами работы с интернет, Роскомнадзор и Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) подготовили специальный справочник. Он размещен в свободном доступе в сети, ознакомиться с ним может каждый заинтересованный пользователь.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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