Проект «Яхтенные походы ЮНФЛОТ» стартует в 2023 году в Ленобласти

11 июня в 15.00 в школе №1 Шлиссельбурга (ул. Пролетарская, 37) состоится торжественное открытие проекта «Яхтенные походы ЮНФЛОТ». По итогам отборочных этапов приглашены команды юнармейцев из Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Почетным гостем мероприятия станет заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по военно-политической работе, капитан 1 ранга – Владислав Павлов.

В рамках похода в Ленинградской области 50 юнармейцев пройдут четырехдневный курс юнфлотовца. Курс состоит из основ теоретической подготовки и практических занятий в акватории Ладожского озера. Юнармейцы посетят Музей истории города Шлиссельбурга, крепость «Орешек», музей-панораму «Прорыв Блокады Ленинграда», Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, пройдут мастер-классы от сотрудников МЧС.

Обучающие занятия включают в себя: изучение конструкции парусного судна; технику безопасности на парусном судне; компьютерную подготовку на тренажере-симуляторе маломерного судна; обучение морским узлам в такелажной мастерской; посещение профильных музеев и учебных заведений; прохождение итогового компьютерного теста и выдачу свидетельств.

Практика планируется:

12 июня с 10.00 до 14.00 на канале в Шлиссельбурге.

13 июня с 10.00 до 18.00 на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга (Петровская коса, 9).

Справочно: Цель проекта «Яхтенные Походы ЮНФЛОТ» – содействие патриотическому воспитанию, активное приобщение молодежи к военно-морским знаниям и техническому творчеству, прививание любви к Отчизне и уважения к морским традициям России. В 2022 году проект проводило в трёх регионах России: Приморском крае (г. Владивосток), Санкт-Петербурге (Финский залив), Севастополе (побережье Чёрного моря).

В 2023 году проект пройдет в 5 регионах Российской Федерации: Ленинградской области, Мурманской области, Астраханской области, Краснодарском и Приморском краях. Участниками яхтенных походов станут 250 юнармейцев (по 50 в каждой локации) со всей России. Организаторы – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».