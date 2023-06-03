ента новостей

11:45
Под Лугой ссора соседей закончилась поножовщиной
11:11
В Петербурге водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво»
10:57
В Петербурге задержали угонщига и вернули похищенный «Мерседес»
10:24
В центре Петербурга ограбили жителя Москвы
10:20
Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек
09:17
Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге
01:05
Трипл-дабл и «+51» полезности Николы Йокича из «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА: «Майами» сдался ещё в третьей четверти
20:16
Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8
18:09
В Сосново лоб в лоб столкнулись фургон и легковушка, пострадала женщина
15:42
В Ленобласти впервые прошел слет учителей географии
15:34
В Петербурге Молодёжный парламент разработает законодательные инициативы по адаптации иностранных студентов
15:24
В Петербурге сад Мариинского дворца открывает сезон
15:17
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о важности лидеров мнений для сплочения граждан в обороне границ страны
15:02
В Петербурге задержаны подозреваеме в аферах в сфере недвижимости
14:53
Президент СБР Виктор Майгуров против Дмитрия Губерниева – очередной скандал в российском биатлоне: дело в деньгах
13:53
В детских оздоровительных лагерях Ленобласти стартовала первая летняя смена
13:26
Движение транспорта в период проведения VII Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ
13:13
Выставка «Мариуполь. Хроники возрождения»
12:23
В Федоровском тушили торговый павильон
12:10
На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя
12:00
В сясьстрое задержали подозреваемую в обмане пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»
11:52
В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей
11:30
Росгвардейцы-минометчики провели боевые стрельбы под Петербургом
11:27
В Петербурге задержали мигрантов подозреваемых в разбое
10:58
В Петероградском районе задержали дезертира находящегося в Федеральном розыске
10:31
Полиция Мексики обнаружила 45 сумок с человеческими останками
10:23
В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек
10:14
В Колпино в парадной дома обнаружено тело женщины с ножевым ранением груди
09:56
Полицейские задержали мужчину за развратные действия в садоводстве в Ленобласти
21:58
СКА отправил Дамира Жафярова в «Ак Барс», где же теперь искать усиление в атаке – снова в «Торпедо»?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге

Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Всероссийское военно-патриотическое общественное Движение «ЮНАРМИЯ» во второй раз собирает ребят

Всероссийское военно-патриотическое общественное Движение «ЮНАРМИЯ» во второй раз собирает ребят, увлекающихся авиацией и флотом на тематический Слет.

С 5 по 7 июня рабочие пространства и мастер-классы раскроют деятельность и наполнение двух юнармейских направлений. В рамках Слёта пройдут экскурсии и встречи с интересными специалистами. Мероприятие посетят представители 15 регионов, самые отдаленная делегация приедет из Новосибирской области.

Направления «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» позволят ребятам больше углубиться в авиационное и морское дело, пообщаться с передовиками
и ветеранами этих областей, определиться с будущей профессией, попробовать освоить новые навыки.

Познавательная и практическая части Слета пройдут в течение 3-х дней для юнармейцев из регионов страны. В экскурсионной программе юнармейцев ждут Военный институт (военно-морской) «Военно-морская академия», Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, посещение аэродрома Пушкин и визит в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

Движение «ЮНАРМИЯ» на Слете представят Начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ», Олимпийский Чемпион Никита Нагорный, Первый заместитель Начальника Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Виктор Кауров и заместитель Начальника Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Екатерина Чижикова.

В работе Слета также примут участие почётные гости: представители городских властей, ветеранских и общественных организаций, молодёжных движений, флотских и воздушно-космических военных частей, и учебных заведений, а также крупных тематических музеев города.

Дата проведения: с 5 по 7 июня 2023 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, АЗИМУТ Отель

Источник: Центр «Дзержинец»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-05-2023, 18:27
Военно-патриотический слет «Сяндеба-2023»
16-09-2016, 13:59
Слет юных моряков
30-09-2021, 10:44
Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга
21-04-2021, 11:19
Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга
19-06-2017, 16:36
Торжественный прием в честь лучших выпускников ВМФ России
16-06-2015, 17:41
Торжественный прием в честь лучших выпускников военно-морского флота России

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 11:11
В Петербурге водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво»
0
64
Сегодня, 10:20
Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек
0
108
Вчера, 18:09
В Сосново лоб в лоб столкнулись фургон и легковушка, пострадала женщина
0
127
Вчера, 12:10
На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя
Наверх