Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге

Всероссийское военно-патриотическое общественное Движение «ЮНАРМИЯ» во второй раз собирает ребят, увлекающихся авиацией и флотом на тематический Слет.

С 5 по 7 июня рабочие пространства и мастер-классы раскроют деятельность и наполнение двух юнармейских направлений. В рамках Слёта пройдут экскурсии и встречи с интересными специалистами. Мероприятие посетят представители 15 регионов, самые отдаленная делегация приедет из Новосибирской области.

Направления «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» позволят ребятам больше углубиться в авиационное и морское дело, пообщаться с передовиками

и ветеранами этих областей, определиться с будущей профессией, попробовать освоить новые навыки.

Познавательная и практическая части Слета пройдут в течение 3-х дней для юнармейцев из регионов страны. В экскурсионной программе юнармейцев ждут Военный институт (военно-морской) «Военно-морская академия», Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, посещение аэродрома Пушкин и визит в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

Движение «ЮНАРМИЯ» на Слете представят Начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ», Олимпийский Чемпион Никита Нагорный, Первый заместитель Начальника Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Виктор Кауров и заместитель Начальника Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Екатерина Чижикова.

В работе Слета также примут участие почётные гости: представители городских властей, ветеранских и общественных организаций, молодёжных движений, флотских и воздушно-космических военных частей, и учебных заведений, а также крупных тематических музеев города.

Дата проведения: с 5 по 7 июня 2023 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, АЗИМУТ Отель