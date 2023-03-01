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Петербургские единороссы продолжат борьбу за безопасность пешеходов на тротуарах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PxHere
1 марта вступили в силу нормы ПДД, регулирующие движение электросамокатов и других индивидуальных средств мобильности

Депутаты «Единой России» в Заксобрании Петербурга настаивают на дополнительных ограничениях скорости для электросамокатов, моноколес и сегвеев при движении по тротуарам, а также развитии инфраструктуры для этих средств передвижения – пока она есть далеко не везде. Работа в этом направлении будет продолжена, несмотря на то что уже с сегодняшнего дня, 1 марта, вступили в силу новые требования Правил дорожного движения, которые касаются средств индивидуальной мобильности.

«Может быть, физически люди, когда будут выходить на электросамокатах, сейчас ничего не почувствуют, но юридически для них очень многое поменялось. Мы как раз просили приостановить эти поправки в связи с тем, что скорость 25 км/ч на тротуарах – это очень опасная скорость. И нас поддержали и Общественная палата Российской Федерации, и Совет по правам человека, но всё равно пошли вот этим путём. Самое главное теперь автосамокатчикам, тем, кто пользуется этим транспортом, и пешеходам –понимать меру ответственности», – прокомментировал ситуацию председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры городского парламента, депутат «Единой России» Алексей Цивилев.

Напомним, согласно новым требованиям, разрешенная скорость для средств индивидуальной мобильности на пешеходных дорожках и тротуарах составляет 25 км/ч при массе не более 35 кг. Пользователи СИМ на дорогах должны подчиняться дорожным знакам и разметке, при этом выезжать на проезжую часть можно только лицам старше 14 лет.

Хотя правила оговаривают приоритет пешеходов на тротуарах, а также в пешеходных зонах, единороссы Северной столицы продолжают бить тревогу: порог разрешенной для электротранспорта скорости грозит людям опасностью, особенно детям.

«Если человек будет соблюдать правила и ездить с этой скоростью по тротуарам, он представляет огромную угрозу. Кроме того, автоюристы пишут: электросамокатчик – не водитель, и он может уходить с места ДТП. Это вообще страшно. Нужно давать серьезную юридическую оценку этому, потому что если у нас будут сбивать пешеходов и уходить с места ДТП, то по факту мы вообще пойдём к огромной смертности, и прежде всего среди детей, потому что ребенку фактически не выжить при столкновении с электросамокатом на такой скорости на тротуаре», – считает председатель профильной парламентской комиссии.

Петербургские депутаты расценивают начало действия новых требований ПДД как «пробный шар», к которому обязательно нужно вернуться с учетом наработанной практики.

«К сожалению, не хотелось бы ждать статистики, но она, мне кажется, будет тревожной, и нужно быть очень осторожными на тротуарах. То есть самое защищенное место для пешехода теперь полностью незащищено», – констатировал депутат.

Он обратил внимание, что многие регионы ещё не готовы к нововведениям с точки зрения развития инфраструктуры: нет парковок для электросамокатов, нет станций для их зарядки, мало приспособленных для электротранспорта дорожек. От ГИБДД тоже звучат осторожные комментарии по поводу нехватки сил и средств для отслеживания порядка на тротуарах.

«Будем стараться сохранить соглашение, которое есть у кикшеринговых компаний с комитетом по транспорту города, где предусмотрено более серьезное ограничение по скорости – 15 километров в час, и, может быть, город сможет именно этот порог сохранить. Кроме того, в рамках комиссии с коллегами из «Единой России» через три недели соберёмся и будем смотреть инфраструктурно, как спасти, защитить людей, что город сможет сделать в этом сезоне или запланировать на следующий год с точки зрения и парковок, и станций зарядки, и непосредственно самих дорожек, чтобы отделить электросамокаты от пешеходных тротуаров», – поделился планами председатель профильной парламентской комиссии.

Напомним, ранее позицию единороссов Заксобрания Петербурга поддержал советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. СПЧ активно занимаемся проблемой электросамокатов уже третий год с привлечением широкого круга экспертов из профильных ведомств и настаивает на проведении краш-тестов при определении предельной разрешенной скорости движения электротранспорта в населенных пунктах.

Источник: Единая Россия
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