Россияне будут защищены от ЛГБТ-пропаганды

20 октября в Госдуму РФ внесен пакет законопроектов, предлагающих меры по защите информационного и социокультурного пространства России от пропаганды. Межфракционная рабочая группа под руководством заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого завершила доработку материалов с учетов всех пожеланий, высказанных на парламентских слушаниях в прошедший понедельник. Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров, а первым – свою подпись поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижней палаты Госдумы РФ сообщил, что законопроекты рассмотрят на пленарном заседании уже 27 октября.

Члены профильных комитетов завершили доработку законодательных инициатив, используя все предложения, собранные на открытых парламентских слушаниях. В фокусе внимания парламентариев – основные направления культурного и медиапространств страны. Уже проведена работа с издательским и писательским сообществами, с представителями киноиндустрии, специалистами шоубизнеса. Одним из важнейших направлений стала защита интернет-пространства, так как более 50% пропаганды ведется именно в сети, уверены парламентарии.

Пакет законопроектов предполагает полный запрет такого рода пропаганды в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе, а также на открытых общественных пространствах. Также запрещается демонстрация нетрадиционных отношений и информация, побуждающая к смене пола. Штрафы за нарушение закона составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 млн. рублей – для юридических. Вячеслав Володин особенно подчеркнул, что в опросе о необходимости запрета пропаганды нетрадиционных отношений в его Telegram-канале приняли участие более 1 млн. 680 тысяч человек, и абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета. А председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что этот пакет выражает беспрецедентно консолидированную позицию абсолютного большинства депутатов, выработанную по итогам парламентских слушаний в минувший понедельник.

Член Комитета по информационной политике, информационным технологии и связи, один из авторов пакета законопроектов, Антон Немкин отметил, что работа была проведена оперативно и поблагодарил коллег за слаженные командные действия. «Мы учли все пожелания и предложения, которые в понедельник высказали общественные деятели, артисты, писатели, представители регионов России и религиозных конфессии. Хочу еще раз обратить внимание: законопроекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой – не попытка введения цензуры, но только защита наших граждан. К примеру, коллеги проработали резонансное обращение Российского книжного союза о «ревизии» классической литературы на предмет ЛГБТ-пропаганды и пришли к единому решению, что литературная классика никак не подпадает под действие предлагаемых законопроектов. Мы с экспертами федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия» продумываем механизмы, при помощи которых можно будет защитить интернет-пространство страны, так как ограничение по возрасту 18+ в интернете легко обойти, чем пользуются недобросовестные лица», - сказал парламентарий.

Напомним, что в Госдуме в понедельник прошли парламентские слушания по законодательным инициативам о полном запрете в России информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В качестве примера участники дискуссии обсудили статистику США за последние годы, согласно которой после начала активной пропаганды ЛГБТ на 582% увеличилось количество школьников, которые не могут определить пол, и в 50 раз увеличилось число обращений в клиники по изменению пола. Собравшиеся пришли к выводу, что ЛГБТ-пропаганда – один из инструментов, которые применяются в гибридной войне против России.