Депутаты ЗаКС провели выездное заседание Комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной среды на территории КПО «Волхонка»

30 января в ходе мероприятия члены комиссии, руководство Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и специалисты Невского экологического оператора осмотрели оборудование комплекса по переработке «Волхонка». В рамках следующего за экскурсией совещания его участники подвели итоги первого года реализации реформы по обращению с ТКО в Санкт-Петербурге, обсудили запуск оборудования первого из пяти комплексов по глубокой переработке отходов, создание новых мощностей по обработке на территории Ленинградской области, воздействие комплексов по переработке отходов на окружающую среду, а также направления потоков обработанных «хвостов» и отсортированного вторичного сырья.

Как отметил Александр Ходосок, председатель постоянной Комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды ЗакСа Петербурга: «Хотел бы сегодня еще, пользуясь возможностью, успокоить жителей относительно строительства подобных объектов. Вы сами в этом убедились: здесь нет, как ни странно, на мусоропереработке, самого мусора, мы ходили по чистому предприятию, нет запаха. Я думаю, если дальше так же будут развиваться все события, это вполне всех успокоит и удовлетворит. Хочу отметить, что 80% оборудования, которое мы с вами сегодня видели, произведено именно у нас в стране».

«Но тем не менее, за счет их использования нам удалось повысить уровень обработки с 29% до 44% меньше чем за год. В случае плана, установленного для Санкт-Петербурга, мы его в этом году превысили. Ну, из еще каких-то достижений, у нас примерно на 50% увеличилась масса отходов, которые направлялись на обработку. Чем больше направляется на обработку, тем больше отбирают вторичных ресурсов, и уходит не на полигон, а на утилизацию», – добавил заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван Казаков.

Всего планируется построить пять современных комплексов по переработке, два в Санкт-Петербурге и три в Ленинградской области. Запуск комплексов позволит значительно сократить количество отходов, направляющихся на полигоны, что приведет к повышению уровня экологической безопасности и улучшению общей экологической ситуации.