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Члены постоянной комиссии обсудили ход «мусорной реформы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Члены постоянной комиссии обсудили ход «мусорной реформы»

Постоянная комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды обсудила результаты реформирования городской системы обращения с отходами производства и потребления.

Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Казаков рассказал о сегодняшнем состоянии инфраструктуры размещения и вывоза твердых бытовых отходов. Ежегодно в Петербурге производится 2,36 млн. тонн отходов. Для их накопления в городе имеется 26 633 места, 121 553 контейнера. Работают 7 объектов обработки и 4 объекта захоронения ТБО. Для контроля деятельности регионального оператора и операторов транспортировки создана Автоматизированная информационная система (АИС), включающая в себя отслеживание вывоза мусора и состояния контейнерных площадок, систему слежения за передвижением транспортных средств и мониторинга обращений граждан. Иван Казаков отметил, что всего зарегистрировано 7643 обращения, причем большинство из них – 6337 – в 1-й квартал 2022 года. В дальнейшем количество сигналов граждан постоянно снижалось. Также поступило 2094 звонка в мобильную экологическую диспетчерскую службу. Таким образом, первый этап «мусорной реформы» следует считать пройденным. Второй этап должен включать в себя централизацию системы обращения с ТБО и модернизацию инфраструктуры. По данным комитета, нуждаются в замене контейнеров 917 площадок. Не хватает 83 места накопления в частной жилой застройке и 40 на новых застроенных участках. Дополнительная потребность в контейнерах составляет 4500 единиц. Инвентаризация также выявила 2769 площадок, не соответствующих СанПиН, и 2490 площадок, требующих ремонта. В числе проблем заместитель председателя комитета назвал нормативы СанПиН, не позволяющие размещать мусорные контейнеры в зоне плотной застройки, что затрудняет вывоз мусора из исторической части города. Подготовлено обращение в Роспотребнадзор с просьбой внести в правила изменения, позволяющие делать исключения, не нарушающие общей экологической обстановки. По словам Ивана Казакова, требуется опережающее развитие системы обработки отходов. К 2030 году 100% ТБО должны проходить обработку, 50% направляться на утилизацию, 50% - на захоронение.

Генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова дополнила эти сведения, сообщив, что в информационной системе зарегистрированы 811 единиц спецтехники для вывоза мусора. Ежедневно на линии выходит в среднем 290 машин, максимальное количество – 497. Все региональные операторы транспортировки обязаны работать с использованием АИС. В настоящее время на обработку отправляется 37,05% ТБО. Собираемость платы за вывоз находится на уровне 77%, что связано с трудностями в заключении договоров с организациями и предприятиями. Региональному оператору подано 19 175 заявок на заключение договоров, заключено около 8 тыс. В остальных случаях имеются юридические и финансовые разногласия, неполные пакеты документов. Процесс идет медленно, в том числе по причине моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Екатерина Горшкова также подчеркнула, что 2 из 4 объектов размещения отходов до конца года будут выведены из эксплуатации, и подтвердила необходимость создания перерабатывающей структуры. В настоящее время готовится запуск первой очереди производства комбината переработки отходов «Волхонка», строительство которого началось в феврале 2022 года. Вторая очередь будет запущена в начале 2023 года. Также гендиректор регионального оператора назвала большой проблемой вывоз несанкционированных свалок строительного мусора, с которым оператор не имеет права работать.

Докладчики ответили на вопросы депутатов, касающиеся в первую очередь перерасчета оплаты за вывоз мусора в соответствии с реальным потреблением услуги, а не с нормативами, и организации раздельного сбора отходов.

Председатель комиссии Александр Ходосок, подводя итоги заседания, напомнил, что петербургский парламент принимал активное участие в подготовке реформы. По поручению Председателя ЗС СПб Александра Бельского зимой была создана «тепловая карта» с проблемными районами, в которых жители жаловались на переполнение мусорных площадок. Члены комиссии решили оставить данный вопрос на контроле и подготовить свои предложения по решению проблем к следующему заседанию.

Источник: ЗАКС
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