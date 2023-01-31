Для речного флота Петербурга построят пять скоростных «Метеоров»

Совместные проекты в сфере безопасности городского транспорта, развития системы «Умный город» и другие вопросы губернатор Александр Беглов обсудил с генеральным директором – генеральным конструктором АО «НПП «Радар ммс» Георгием Анцевым в ходе визита на предприятие. В том числе речь шла о наращивании выпуска высокотехнологичной продукции и развитии городского транспорта.

«Сегодня водные маршруты в Петербурге обслуживают более 20 скоростных судов, их средний возраст – более 40 лет. Речной флот требует обновления. Это необходимо для обеспечения безопасности всего пассажирского транспорта, в том числе водного», - сказал Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что задача по обеспечению безопасной работы транспорта в масштабах всей страны была поставлена Президентом России Владимиром Путиным на совещании с членами Правительства страны.

В декабре 2022 года глава города и руководство «Радар ммс» обратились к Президенту России с просьбой поручить Правительству РФ рассмотреть возможность предоставления Петербургу инфраструктурного бюджетного кредита на приобретение пяти судов «Метеор 120Р». Эти суда предприятие совместно с нижегородским АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» серийно выпускает с 2019 года.

Александр Беглов и Георгий Анцев обсудили детали предоставления инфраструктурного бюджетного кредита.

Губернатор ознакомился с производством микроэлектроники, образцами гражданской продукции и новейшими разработками компании «Радар ммс». Многие из них уже внедрены в Петербурге и других регионах страны. Среди них - аппаратно-программные комплексы для «Цифрового города» - метеостанции, интегрируемые сенсоры и датчики, которые применяются в дорожном и коммунальном хозяйстве, других отраслях.

«Радар ммс» является головным исполнителем опытно-конструкторских работ в реализации российской части научно-технической программы Союзного государства «Автоэлектроника». Вместе с ПАО «КАМАЗ» и ОАО «БЕЛАЗ» петербургское предприятие разработало системы, которые обеспечивают безопасность эксплуатации транспорта, в том числе датчик контроля концентрации метана – его используют в автобусных парках Санкт‑Петербурга.