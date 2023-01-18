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Единороссы парламентов Петербурга и Мурманска провели видеомост к 80-летию «Ленинградской Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
На мероприятии, организованном в рамках партпроекта «Историческая память», выступили ветераны-блокадники и молодёжь

Юбилейную дату 80-летия прорыва фашистской блокады Ленинграда отмечают не только в Петербурге, но и по всей стране. Этими словами приветствовали мурманские единороссы петербургских коллег на состоявшемся 18 января видеомосте. Само мероприятие – тому доказательство. В двух студиях, разделенных тысячью километрами, собрались депутаты Мурманской областной Думы и Заксобрания Северной столицы, ветераны - жители блокадного Ленинграда, действующие военные, учащиеся образовательных учреждений, активисты-общественники. Они вспомнили о том, как города-герои вместе стояли на смерть, обеспечив «Ленинградскую Победу» – прорыв блокадного кольца.

«Сегодняшним телемостом мы хотели показать преемственность поколений, преемственность служения нашей Родине, нашей Отчизне. Мы обменялись мнениями, впечатлениями и рассказами о тех трудных временах в истории нашего великого города-героя Ленинграда. Прорыв блокады Ленинграда – это победа наших ленинградцев, которая привела к нашей Великой Победе в Великой Отечественной войне», – отметил председательствовавший в петербургской студии, депутат «Единой России» Константин Чебыкин.

Участники моста вспомнили о том, что в блокадный город из Мурманска было отправлено четыре эшелона с рыбой и рыбной продукцией – часть пайков мурманчан, которой они делились с ленинградцами, а также сверхплановый вылов. Северные морские ворота страны – Мурманск не только помогал, чем мог, но и сам стоял на смерть.

Сегодня примером такой же братской помощи является помощь российских городов Донбассу, Херсонщине и Запорожью. Мурманчане плечом к плечу с мобилизованными петербуржцами участвуют в специальной военной операции в составе полка, над которым взял шефство петербургский парламент.

Благодаря унаследованному духу солдата - победителя и крепкой исторической памяти, которой нет и не будет вражеской блокады, Победа и сегодня будет за нами – уверены участники юбилейных мероприятий «Ленинградской Победы».

«Конечно, это подвиг! Подвиг каждого ленинградца, от мала до велика – то, что мы выстояли, то, что мы остались людьми, и то, что мы из поколения в поколение в наших семьях передаём историческую память», – отметила координатор партийного проекта «Историческая память» в Петербурге, депутат Заксобрания города Вера Сергеева.

На мероприятии звучали стихи о Великой Отечественной войне и героической защите Ленинграда, а также воспоминания детей блокадного города.

«В доме, где я родилась, я живу до сих пор, и всю блокаду тоже. Я маленькая была в блокаду, то есть глазами я её не помню, но у нас в семье очень много фотографий, вещей и много было разговоров. То есть я блокаду чувствую изнутри. Меня однажды спросили, что такое для меня блокада, я сказала, что это кусочек льда, который никогда не тает и какое-то стёклышко в сердце, которое всё время болит. У меня даже сейчас перехватывает горло, потому что это – мама, папа, брат, которых я помню», – рассказала коренная ленинградка - петербурженка в шестом поколении, жительница блокадного Ленинграда, Нина Юрьевна Лебедева. Вот уже 30 лет она активно занимается общественной работой и сейчас является заместителем председателя правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

«Мурманск – это северные ворота, которые тоже не открылись перед врагом, никто не принёс врагу ключ, и все стояли намертво», – отметила с благодарностью к северянам блокадница.

Источник: Единая Россия
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