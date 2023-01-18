Единороссы парламентов Петербурга и Мурманска провели видеомост к 80-летию «Ленинградской Победы»

Юбилейную дату 80-летия прорыва фашистской блокады Ленинграда отмечают не только в Петербурге, но и по всей стране. Этими словами приветствовали мурманские единороссы петербургских коллег на состоявшемся 18 января видеомосте. Само мероприятие – тому доказательство. В двух студиях, разделенных тысячью километрами, собрались депутаты Мурманской областной Думы и Заксобрания Северной столицы, ветераны - жители блокадного Ленинграда, действующие военные, учащиеся образовательных учреждений, активисты-общественники. Они вспомнили о том, как города-герои вместе стояли на смерть, обеспечив «Ленинградскую Победу» – прорыв блокадного кольца.
Участники моста вспомнили о том, что в блокадный город из Мурманска было отправлено четыре эшелона с рыбой и рыбной продукцией – часть пайков мурманчан, которой они делились с ленинградцами, а также сверхплановый вылов. Северные морские ворота страны – Мурманск не только помогал, чем мог, но и сам стоял на смерть.
Сегодня примером такой же братской помощи является помощь российских городов Донбассу, Херсонщине и Запорожью. Мурманчане плечом к плечу с мобилизованными петербуржцами участвуют в специальной военной операции в составе полка, над которым взял шефство петербургский парламент.
Благодаря унаследованному духу солдата - победителя и крепкой исторической памяти, которой нет и не будет вражеской блокады, Победа и сегодня будет за нами – уверены участники юбилейных мероприятий «Ленинградской Победы».
На мероприятии звучали стихи о Великой Отечественной войне и героической защите Ленинграда, а также воспоминания детей блокадного города.
«Мурманск – это северные ворота, которые тоже не открылись перед врагом, никто не принёс врагу ключ, и все стояли намертво», – отметила с благодарностью к северянам блокадница.