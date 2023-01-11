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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80»

В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80» стартовала в Ленобласти

Жители региона записывают видео с воспоминаниями близких о героических днях прорыва блокады, читают фрагменты из писем и дневников, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках.

Видеоролики и посты с хештегом #прорыв80 они публикуют на своих страницах в социальных сетях.

Одними из первых к эстафете присоединились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк.

Глава региона прочитал фрагмент из воспоминаний участника битвы за Шлиссельбург Николая Хасьяновича Васипова, а Анна Данилюк ― фрагмент из дневника жителя блокадного Ленинграда Федора Григорьевича Ешугова. 

Онлайн-эстафета продлится до 18 января. Видеоролики с хэштегом #прорыв80 будут собраны с личных страниц участников онлайн-эстафеты в крупнейшие паблики региона. Потом на их основе будут созданы памятные ролики-альманахи, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Информационным партнером проекта выступает Президентская библиотека. Специалисты одного из крупнейших электронных библиотечных центров России подобрали цитаты из хранящихся в фондах библиотеки воспоминаний, дневников и писем жителей блокадного Ленинграда, в которых нашли свое отражение быт блокадного города, эвакуация ленинградцев, переписка жителей блокадного Ленинграда с эвакуированными родственниками и защищавшими город бойцами, а также прорыв и снятие блокады.

Для записи видеоролика можно взять цитату из этого банка данных или воспользоваться другими источниками: материалами семейных историй, воспоминаниями родных и близких, а также собраниями других библиотек, архивов и музеев.

Банк данных ― в приложенном файле.

Банк данных docx (122,1 КБ)

Источник: Администрация Ленобласти
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