В Петербурге депутаты инициируют единовременные выплаты для детей от 16 до 18 лет

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров внесли на рассмотрение городского парламента законопроект «О единовременной выплате семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет» (http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777341528 ).

Депутаты хотят хотя бы отчасти исправить допущенную федеральным центром несправедливость по отношению к семьям с детьми 16-18 лет, многие из которых являются школьниками. Эти семьи не были охвачены ни одной из двух инициированных Президентом России Владимиром Путиным волн материальной помощи, которые касались только семей с детьми 3-16 лет. Такие семьи за лето дважды получили по 10000 рублей на ребенка. Эти меры были осуществлены в рамках поддержки семей с детьми в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Согласно проекту петербургских справедливороссов, предлагается установить дополнительную меру социальной̆ поддержки в виде единовременной̆ денежной̆ выплаты семьям, имеющим детей̆ в возрасте от 16 до 18 лет (при условии достижения ребенком 18 лет до 1 июля 2020 года). Право на получение выплаты предоставляется одному из родителей̆, проживающему на территории Санкт-Петербурга, на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет. В предоставлении выплаты будет отказано, если родитель лишен родительских прав либо его родительские права ограничены судом.

Согласно сведениям автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга», на 1 июля 2020 года количество зарегистрированных детей в возрасте от 16 до 18 лет составило 77305 человек. Таким образом, для реализации этой меры понадобится 773 млн руб. дополнительных бюджетных средств. Депутаты намерены внести соответствующую поправку при рассмотрении проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.

Аналогичные инициативы были внесены депутатами фракций «СР» в других регионах: в Новгородской, Иркутской, Владимирской, Псковской областях, в Алтайском крае и пр. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал все региональные парламенты поддержать данное предложение и одобрить единовременную выплату.

Комментирует Надежда Тихонова:

— В содержании мер, направленных на поддержку семей в пандемию, прослеживается очевидная несправедливость по отношению к семьям с детьми от 16 до 18 лет. Многие ребята в этом возрасте учатся в школах или колледжах, родители полностью или частично обеспечивают своих несовершеннолетних детей. Снижение доходов из-за потери родителями работы или вынужденного отпуска за свой счет в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могло затронуть разные семьи, а не только семьи с детьми до 16 лет, поэтому важно поддержать всех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние.