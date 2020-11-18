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Питерец.ру » Политика » Инициативу о наделении семей с детьми от 16 до 18 лет правом на антиковидные выплаты городской ЗакС вновь «замотал»

Инициативу о наделении семей с детьми от 16 до 18 лет правом на антиковидные выплаты городской ЗакС вновь «замотал»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Справедливороссы не смогли заставить парламентское большинство проголосовать за антиковидные выплаты семьям с детьми от 16 до 18 лет

Сегодня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отказались включить в повестку дня заседания городского парламента законопроект, разработанный депутатами фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Алексеем Ковалевым, Александром Егоровым и Надеждой Тихоновой (http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777341528). С предложением рассмотреть проект закона выступила Надежда Тихонова, отметившая, что сделать это нужно до принятия бюджета на следующий год, чтобы успеть учесть необходимые средства в городской казне. По предварительным расчетам, потребовалось бы 773 млн рублей.

Справедливороссы предлагали хотя бы отчасти исправить допущенную федеральным центром несправедливость по отношению к семьям с детьми 16-18 лет, большинство из которых являются школьниками и находятся на иждивении родителей. Эти семьи не были охвачены ни одной из двух инициированных Президентом России Владимиром Путиным волн материальной помощи, которые касались только семей с детьми 3-16 лет. Последние за лето дважды получили по 10000 рублей на ребенка. Эти меры были осуществлены в рамках поддержки семей с детьми в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Петербургские справедливороссы предлагали наделить семьи, имеющие детей̆ в возрасте от 16 до 18 лет (при условии достижения ребенком 18-летия до 1 июля 2020 года), правом на дополнительную меру социальной̆ поддержки в виде единовременной̆ денежной̆ выплаты. Такое право должно было предоставляться одному из родителей̆, проживающему на территории Санкт-Петербурга, на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет. Деньги не должны были выплачиваться гражданам, чьи родительские права были ограничены, либо прекращены по суду.

Согласно сведениям автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", на 1 июля 2020 года количество зарегистрированных детей в возрасте от 16 до 18 лет составило 77305 человек. Таким образом, для реализации этой меры понадобилось бы 773 млн руб. дополнительных бюджетных средств.

Аналогичные инициативы были внесены депутатами фракций "СР" в других регионах: в Новгородской, Иркутской, Владимирской, Псковской областях, в Алтайском крае и пр. Председатель партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Сергей Миронов призвал все региональные парламенты поддержать данное предложение и одобрить единовременную выплату.

Петербургские справедливороссы намерены внести соответствующую поправку при рассмотрении проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.

Комментирует Надежда Тихонова:

– В содержании мер, направленных на поддержку семей в пандемию, прослеживается очевидная несправедливость по отношению к семьям с детьми от 16 до 18 лет. Многие ребята в этом возрасте учатся в школах или колледжах, родители полностью или частично обеспечивают своих несовершеннолетних детей. Снижение доходов из-за потери родителями работы или вынужденного отпуска за свой счет в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могло затронуть разные семьи, а не только семьи с детьми до 16 лет, поэтому важно поддержать всех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние.
Источник: Справедливая Россия
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