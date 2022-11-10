Сегодня на Моховой улице в Центральном районе городские службы отрабатывали комплексную уборку от снега и наледи крыш домов, городских улиц и дворов.

Для качественной зимней уборки важно синхронизировать все эти работы, определить места для временного складирования снега и организовать его вывоз.

Также нужно заранее освободить дворы и улицы от транспорта, в том числе в зоне платной парковки.

Поэтому жителей о тренировке заранее оповестила управляющая организация, а автовладельцы, оставившие автомобили в зоне платной парковки получили уведомления в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга».

Жители убрали машины во дворе, а в зоне платной парковки, увы, не все освободили места. Это увеличило время тренировочной уборки, так как пришлось связываться с владельцами в индивидуальном порядке.

В целом учения показали, что зимняя уборка проводится слаженно, но нужно улучшить информирование жителей и увеличить количество мест для складирования снега.