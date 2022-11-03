Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»

Региональное отделение партии помогает добровольцам с закупкой необходимого промышленного оборудования
Новая, уже третья точка производства тактических носилок в рамках волонтерского проекта «Золотые руки Ангела» открылась в Санкт-Петербурге на улице Зои Космодемьянской, 6. С марта 2022 года добровольцы по всей стране изготавливают носилки для спасения людей, которые позволяют быстро эвакуировать раненых в условиях боя.
Проекту оказывает поддержку региональное отделение «Единой России». Волонтёрам помогли закупить промышленные швейные машины. Сегодня в Петербурге движение «Золотые руки Ангела» объединяет около двухсот человек. Они безвозмездно участвуют в пошиве носилок и эвакуационных строп, помогают проекту собирать средства.
Секретарь петербургского отделения партии, депутат Госдумы Сергей Боярский принял участие в открытии нового помещения, где будут трудиться добровольцы. Он рассказал, что познакомился с представителями волонтёрского движения во время командировки в Крым.
Сергей Боярский поблагодарил волонтёров движения от имени регионального отделения «Единой России», отметив, что результаты их деятельности востребованы, потому что спасают жизни.
Координатор петербургских волонтеров Влада Высоцкая отметила, что проект получает поддержку со стороны неравнодушных петербуржцев, общественников и организаций. «У нас сейчас в Санкт-Петербурге несколько точек, и суммарно больше тысячи носилок в месяц мы можем изготавливать и отправлять на фронт. Устройство носилок очень простое: они сплетены из ременной стропы шириной 20 миллиметров, у них ячеистая структура. Носилки очень компактные, легкие, могут быть в наличии у санинструктора отделения сразу на переднем крае, мгновенно можно эвакуировать с поля боя человека», — отметила она.
Волонтер Нина Белая рассказала, что участники проекта планируют организовать работу и в ночную смену. «Это помещение изолировано, мы его оборудовали, машинки у нас есть тихие, которые никому не мешают. Думаем, что сможем работать и ночью», — сказала она.
Напомним, общественное движение волонтеров «Золотые руки Ангела» занимается изготовлением тактических носилок для фронта. Добровольцы наладили производство в более чем 85 городах страны.