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Питерец.ру » Общество » Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»

Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
В городе открылась новая точка производства тактических носилок для спасения людей

Региональное отделение партии помогает добровольцам с закупкой необходимого промышленного оборудования

Новая, уже третья точка производства тактических носилок в рамках волонтерского проекта «Золотые руки Ангела» открылась в Санкт-Петербурге на улице Зои Космодемьянской, 6. С марта 2022 года добровольцы по всей стране изготавливают носилки для спасения людей, которые позволяют быстро эвакуировать раненых в условиях боя.

Проекту оказывает поддержку региональное отделение «Единой России». Волонтёрам помогли закупить промышленные швейные машины. Сегодня в Петербурге движение «Золотые руки Ангела» объединяет около двухсот человек. Они безвозмездно участвуют в пошиве носилок и эвакуационных строп, помогают проекту собирать средства.

Секретарь петербургского отделения партии, депутат Госдумы Сергей Боярский принял участие в открытии нового помещения, где будут трудиться добровольцы. Он рассказал, что познакомился с представителями волонтёрского движения во время командировки в Крым.

«Движение появилось в марте этого года после начала спецоперации, но сам продукт их деятельности — даже раньше. Носилки создал молодой парень с позывным «Фома» — выпускник курсов тактической медицины. Это не совсем привычные носилки с деревянными брусьями, их можно брать с собой непосредственно на передовую, что экономит драгоценное время — «золотой» час после получения ранения. Именно в этот час наиболее высок шанс спасти солдата», — сказал лидер петербургских единороссов.

Сергей Боярский поблагодарил волонтёров движения от имени регионального отделения «Единой России», отметив, что результаты их деятельности востребованы, потому что спасают жизни.

«Мы с самого начала специальной военной операции делаем все возможное для поддержки как гражданского населения, так и военнослужащих, мобилизованных бойцов. Уникальность этого продукта в том, что его нельзя заменить, купить в магазинах. Это абсолютное ноу-хау, которое сейчас развивается по всей стране благодаря прекрасной общественной организации, с которой мы стали партнерами.   Всё это делается силами волонтеров, в том числе наших однопартийцев, и сразу отправляется на фронт», — сказал Сергей Боярский, выразив надежду, что в дальнейшем удастся расширить географию точек производства в Петербурге, поскольку желающих помочь растет с каждым днем.

Координатор петербургских волонтеров Влада Высоцкая отметила, что проект получает поддержку со стороны неравнодушных петербуржцев, общественников и организаций. «У нас сейчас в Санкт-Петербурге несколько точек, и суммарно больше тысячи носилок в месяц мы можем изготавливать и отправлять на фронт. Устройство носилок очень простое: они сплетены из ременной стропы шириной 20 миллиметров, у них ячеистая структура. Носилки очень компактные, легкие, могут быть в наличии у санинструктора отделения сразу на переднем крае, мгновенно можно эвакуировать с поля боя человека», — отметила она.

Волонтер Нина Белая рассказала, что участники проекта планируют организовать работу и в ночную смену. «Это помещение изолировано, мы его оборудовали, машинки у нас есть тихие, которые никому не мешают. Думаем, что сможем работать и ночью», — сказала она.

 

Напомним, общественное движение волонтеров «Золотые руки Ангела» занимается изготовлением тактических носилок для фронта. Добровольцы наладили производство в более чем 85 городах страны.

Источник: Единая Россия
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