Payeer

ента новостей

12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12:12
В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина
11:44
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
11:42
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов
11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
09:58
Что делать с электросамокатами?
09:22
Участники ПМЭФ увидят необычные машины
21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
09:51
Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки
09:25
Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога
22:50
Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня
22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
13:50
Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии
12:57
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок
12:38
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
12:32
Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином
12:29
Выставка «Люди и города»
12:25
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
12:21
Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»
12:12
Выставка «Питерское лето»
12:06
Петербургская делегация отправится на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
12:03
В Петропавловской крепости состоится традиционная для студенческих отрядов Петербурга Линейка
11:44
Фестиваль "Письменность: ценности и смыслы"
11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
11:30
В Петербурге задержали группу хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский

В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
livejournal.com
Макаров и Боярский стали лидерами праймериз петербургской "Единой России" на выборах в Госдуму

Петербургское отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования за кандидатов на выборах в Госдуму, результаты опубликованы на сайте праймериз.

Больше всех электронных голосов среди кандидатов от единороссов в Госдуму собрал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров: 159,8 тысяч голосов. На втором и третьем месте - депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров: 156,4 тысячи и 145,4 тысячи голосов соответственно.

В одномандатных округах на праймериз победили Михаил Романов (округ № 211), Александр Тетердинко (212), Евгений Марченко (213), Елена Рахова (214), Николай Цед (215), Сергей Соловьев (216), Любовь Егорова (217) и Виталий Милонов (218).

Праймериз "Единой России" длились с 24 мая по 30 мая. В первый день голосования единороссы заявили о хакерской атаке на сайт. Окончательно кандидатов определят 19 июня на съезде партии.

Петербургские бюджетники жаловались на на настоятельные рекомендации начальства участвовать в электронном голосовании на праймериз, иногда - в форме неприкрытого давления. В частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

Напомним также, ЗАКС.Ру рассказывал, как бюджетникам рекомендуют голосовать на праймериз за определенных кандидатов. Среди рекомендованных для голосования персон были все победители нынешних праймериз.

Источник: ЗакС.ру
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-05-2021, 09:15
Макаров идет в Госдуму
21-05-2015, 14:26
В праймериз «единоросов» принял участие политический тяжеловес
22-05-2013, 15:02
Евгений Марченко займет место Константина Серова в парламенте Санкт-Петербурга
15-05-2021, 14:30
Строительный лоббист метит на место в Госдуму по 213-ому округу: местные жители негодуют
17-08-2016, 00:22
Две Дмитриевы и Сокол идут в Госдуму по Юго-Восточному округу
16-12-2015, 18:00
Глава ЗакСа Вячеслав Макаров отключил микрофон Евгению Марченко

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
205
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
256
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
244
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
407
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
Наверх