Начались общегородские публичные слушания по законопроекту о новом бюджете Петербурга

Общегородские публичные слушания по законопроекту о бюджете города на ближайшие три года начались сегодня в Санкт-Петербурге. Обсуждение проходит в заочной форме на официальном сайте Законодательного Собрания в сети Интернет. С 10.00 20 октября до 17.00 22 октября 2022 года каждый петербуржец может направить свои вопросы и комментарии к проекту одного из самых важных законов города.– Приглашаю всех неравнодушных жителей нашего города принять участие в публичных слушаниях законопроекта о бюджете. Он напрямую касается каждого из нас. Это главный финансовый документ, по которому нам предстоит жить уже с 1 января 2023 года. Даже по достаточно осторожным прогнозам Петербург в следующем году может рассчитывать на доходы, превышающие 1 триллион рублей. Теперь очень важно распределить эти деньги так, чтобы каждый рубль из бюджетного триллиона отработал на пользу жителей Петербурга. В ходе «нулевых чтений» депутаты вдумчиво обсудили будущие расходы с представителями органов исполнительной власти. Но могут остаться детали, которые просто не увидеть из кабинета. Поэтому важно мнение каждого, кто живет в нашем городе, – обратился к петербуржцам председатель городского парламента Александр Бельский.

Проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» размещен на официальном сайте петербургского парламента.

Ознакомиться с информационным ресурсом «бюджет для граждан» к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» можно на сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга.