Надежда Тихонова намерена баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу № 212

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ выдвинет заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, председателя профильной Комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга Надежду Тихонову кандидатом в депутаты Государственной Думы по 212-му одномандатному округу (западный).

В округ входят Красносельский и Петродворцовый районы, а также часть Кировского района: муниципальные образования Дачное и Ульянка.

Отметим, в феврале справедливороссы открыли на территории округа очередной Центр защиты прав граждан — на Ленинском проспекте, 74/3.

Вчера у станций метро и в других точках на Юго-Западе Петербурга стартовала раздача нового информационного бюллетеня СР «Юго-Западный рубеж». В нем рассказывается об истории местности, волнующих горожан проблемах, новом Центре защиты прав граждан на Ленинском проспекте и депутатской работе Надежды Тихоновой.

Комментирует Надежда Тихонова:

- Сегодня это наш Юго-Западный рубеж, где мы будем не только держать оборону, но и идти в наступление. Настроена на победу. Пора заканчивать с монополией партии власти!