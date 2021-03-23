Надежда Тихонова намерена баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу № 212

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ выдвинет заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, председателя профильной Комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга Надежду Тихонову кандидатом в депутаты Государственной Думы по 212-му одномандатному округу (западный).
В округ входят Красносельский и Петродворцовый районы, а также часть Кировского района: муниципальные образования Дачное и Ульянка.
Отметим, в феврале справедливороссы открыли на территории округа очередной Центр защиты прав граждан — на Ленинском проспекте, 74/3.
Вчера у станций метро и в других точках на Юго-Западе Петербурга стартовала раздача нового информационного бюллетеня СР «Юго-Западный рубеж». В нем рассказывается об истории местности, волнующих горожан проблемах, новом Центре защиты прав граждан на Ленинском проспекте и депутатской работе Надежды Тихоновой.
Комментирует Надежда Тихонова: