СПбГУ запустил курсы русского языка в ЮАР

Первые 50 слушателей из Южно-Африканской Республики уже приступили к освоению русского языка с нуля, всего на обучение поступило уже более 500 заявок. Проект реализуется Центром языкового тестирования СПбГУ при поддержке Посольства Российской Федерации в ЮАР.

Обучение проводится полностью в дистанционном формате. Программа ставит перед собой несколько целей: продвижение русского языка, создание дополнительных возможностей для ведения профориентационной работы и продвижение государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному.

Директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин рассказал, что от появления идеи создания курса русского языка для слушателей из Южно-Африканской Республики до реализации проекта прошло всего полгода. А в течение месяца планируется запуск курсов в таких странах, как Лесото, Венесуэла, Никарагуа, Индонезия и Монголия. В этих странах суммарно собрано уже более тысячи заявок на обучение.

«Работа СПбГУ по продвижению русского языка заметна в мире, и люди из разных стран обращаются к нам за помощью, — поделился Дмитрий Птюшкин. — Важную роль в этой деятельности играет экономический фактор. Сегодня русский язык для иностранцев — это в том числе инструмент, позволяющий улучшить свою жизнь и получить лучшую работу. Со своей стороны мы также заинтересованы в том, чтобы люди со всего света могли получить классическое образование в первом университете России».

Слушатели курсов СПбГУ изучают русский язык для самых разных целей, но основную часть аудитории составляет активная молодежь, которая стремится приобрести деловые и академические контакты. «Для них это возможность погрузиться в другую культуру. Если совершил этот прыжок, то относиться к стране плохо будет невозможно, — сообщил Дмитрий Птюшкин, — Интерес к русскому языку никуда не исчез. Он есть, и он растет. Наша задача — внести свой вклад в то, чтобы спрос на его изучение был удовлетворен».

В прошлом году подобная языковая программа стартовала в Зимбабве. За это время курс освоили более 600 человек.

Материал был подготовлен при участии студентов СПбГУ.