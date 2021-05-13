В Петербурге пройдет обучающий клуб французского языка

В пятницу, 14 мая, в 18.00 в коворкинге «Легко» (Новоизмайловский проспект, дом 48) состоится очередная встреча обучающего клуба французского языка. Любой желающий сможет пройти обучение и улучшить свои разговорные навыки.

«Французский язык – самый красивый из существующих. В царские времена на французском говорили российские дворяне, а современная культура Франции очень многогранна. Этот язык также используется в других странах, таких как Швейцария, Канада и Тунис. Понимание языка и культуры Франции – очень важно для межкультурной коммуникации и будет интересно всем, кто интересуется международными связями», - рассказывает организатор мероприятия, специалист по международным связям Виталий Вельможин.