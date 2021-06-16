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Питерец.ру » Культура » В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»

В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»

18 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоится презентация книги «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка. Универсанты, соратники, друзья», приуроченной к 85-летию со дня рождения Людмилы Алексеевны Вербицкой.

В книгу вошли эссе-воспоминания более чем 90 универсантов, представителей культуры, политики и бизнеса, родных, друзей и соратников из ближнего и дальнего зарубежья — тех, кому повезло в жизни быть рядом с Людмилой Алексеевной, и тех, кто испытал на себе влияние ее идей и личности на расстоянии. Открывает издание приветственное слово президента России Владимира Путина.

Издание дает читателю редкую возможность открыть для себя малоизвестные страницы биографии и творческих поисков Людмилы Вербицкой. Книга вышла в издательстве «Знаменитые универсанты» и представляет собой первую попытку создать многогранный, разносторонний портрет этой незаурядной личности на основе воспоминаний почти сотни авторов. В ней использованы неизвестные ранее материалы Университета, а также документы из личных архивов семьи Людмилы Вербицкой, ее сестры Натальи Бубновой и авторов издания.

Книга представляет ценность для биографов, ученых, универсантов, общественных деятелей и будет интересна всем, кто хотел бы познакомиться с научным наследием и опытом международной работы Людмилы Алексеевны — хранительницы русского языка.

Начало мероприятия: 18 июня, 16:00.

Место проведения: Университетская набережная, 7–9, Петровский зал.

Источник: СПбГУ
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