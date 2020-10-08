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Питерец.ру » Культура » Выставка архивных фотодокументов «К 85-летию первой транспортной операции на Северном морском пути»

Выставка архивных фотодокументов «К 85-летию первой транспортной операции на Северном морском пути»

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66
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
Выставка архивных фотодокументов «К 85-летию первой транспортной операции на Северном морском пути»

С 6 по 9 октября 2020 года в КВЦ «Экспофорум» (Петербургское шоссе, д.64, павильон H) в рамках Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа  представлена выставка архивных фотодокументов «К 85-летию первой транспортной операции на Северном морском пути».

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов представляет документы, посвященные первой транспортной операции на Северном морском пути, когда 8 июля 1935 г. груженые лесом пароходы «Искра» и «Ванцетти»  вышли из Ленинграда и прибыли во Владивосток 9 октября 1935 г.

Впервые грузовые пароходы должны были за одну навигацию пройти из Ленинграда во Владивосток. В Ленинградском торговом порту пароходы приняли на борт 2500 тонн зерна для Владивостока, в Мурманске – дополнительные грузы для Индигирской экспедиции Главсевморпути и полярной станции Мыс Шмидта.  Выйдя из Мурманска 25 июля, лесовозы продолжили путь среди льдов в сопровождении ледоколов «Ленин», «Ермак», «Красин», а также при поддержке лётчиков полярной авиации, регулярно сообщавших им данные, полученные после полётов над Арктикой.

Кроме экипажей, на борту судов находились небольшие группы ученых по 2-3 человека, которые попутно проводили метеорологические и гидрологические наблюдения. В числе специалистов, проводивших исследования, были синоптик Г.В. Волков, судовой врач С.С. Шиян, сотрудники Арктического института гидролог Я.Я. Гаккель и физик Л.С. Боришанский.

Большинство снимков, представленных на выставке, выполнены выдающимся океанографом, гидрологом (впоследствии – начальником многих полярных экспедиций, членом Географического общества СССР, профессором физической географии) Я.Я. Гаккелем с палубы парохода-лесовоза «Ванцетти».

Всего на переход протяженностью 7700 миль было затрачено около 93 суток. Удачное завершение транспортной операции положило конец спорам об экономической эффективности Северного морского пути и открыло новые возможности для освоения обширных северных территорий и Арктического шельфа.

Источник: Архивный комитет Петербурга
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