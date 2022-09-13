Александр Бельский: Предложение Губернатора о приостановке закона о реновации обосновано и своевременно 

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поддержал инициативу Губернатора Александра Беглова о приостановке действия отдельных положений закона о комплексном развитии территорий до 2024 года. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

– Считаю это предложение вполне обоснованным и своевременным. Как и ожидалось, он вызвал широкую общественную дискуссию, которая уже сегодня позволила определить целый ряд «болевых точек». Мы понимали, что чем больше людей будут вовлечены в процесс, тем более качественным будет конечный результат этой очень сложной работы. Если бы мы делали это кулуарно, даже с участием экспертов, все равно многие важные для жителей детали могли быть упущены, не замечены. Но затягивать подготовительную работу дальше было невозможно. Именно поэтому для начала был принят рамочный закон. Для запуска процесса реновации нужен был импульс – и сегодня уже видно, что движение началось. Формируется Общественный штаб – за кандидатов подано более 16 тысяч голосов. Активно голосуют Московский, Калининский и Кировский районы. Уверен, что вместе с заинтересованными жителями, общественными активистами, экспертами и представителями исполнительной власти мы сумеем так отшлифовать закон, чтобы он работал в интересах петербуржцев, – сказал Александр Бельский.

Как сообщалось ранее, Александр Беглов предложил депутатам Законодательного Собрания приостановить до 2024 года действие отдельных положений петербургского законодательства, которые касаются комплексного развития территорий жилой застройки. За это время планируется проработать варианты корректировки федерального и совершенствования регионального законодательства.