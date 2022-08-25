В Общественный штаб по реновации поступило 288 заявок от жителей Петербурга. Об этом сегодня на брифинге с журналистами сообщил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. В лидерах – Кировский, Московский, Красногвардейский, Невский, Калининский, Фрунзенский, Приморский районы.
Следующий этап – верификация всех анкет и документов, после чего с 1 по 15 сентября на сайте Законодательного Собрания пройдет онлайн-голосование.
Спикер парламента сообщил, что новая структура вызывает общественный резонанс у всех заинтересованных сторон. Так, в Законодательное Собрание поступила заявка от депутата Государственной Думы Николая Валуева, чья квартира находится в таком доме.
В штаб также войдут представители Общественной палаты, которая направит свой список к 1 сентября, экспертное сообщество, органы исполнительной власти, лидеры общественного мнения.
Напомним, решение о создании Общественного штаба по реновации принято 28 июля 2022 года на совещании с представителями парламентских фракций. Главная задача – общественный контроль за реализацией закона о комплексном развитии территорий, защита прав собственников, изучение проблемных точек и максимальная прозрачность при реализации закона о комплексном развитии территорий.