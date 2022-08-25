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Питерец.ру » Общество » В Общественный штаб по реновации поступило 288 заявок

В Общественный штаб по реновации поступило 288 заявок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Общественный штаб по реновации поступило 288 заявок от жителей Петербурга.

В Общественный штаб по реновации поступило 288 заявок от жителей Петербурга. Об этом сегодня на брифинге с журналистами сообщил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. В лидерах – Кировский, Московский, Красногвардейский, Невский, Калининский, Фрунзенский, Приморский районы.

Следующий этап ­– верификация всех анкет и документов, после чего с 1 по 15 сентября на сайте Законодательного Собрания пройдет онлайн-голосование.

– Максимальное количество заявок – от районов, где больше всего домов, попадающих под реновацию. Но есть районы, в которых таких домов либо нет вообще, либо их не так много. Например, Центральный, Кронштадтский, Петроградский, Василеостровский. Квоты будем распределять пропорционально: от территорий, где более 200 домов попадают под закон, будет представлено 3-4 человека, а где нет домов вообще, либо их немного, – по одному человеку. Скорее всего, это будет депутат, представляющий данный округ, – сказал Александр Бельский.

Спикер парламента сообщил, что новая структура вызывает общественный резонанс у всех заинтересованных сторон. Так, в Законодательное Собрание поступила заявка от депутата Государственной Думы Николая Валуева, чья квартира находится в таком доме.

– Николай Валуев разделяет то беспокойство, которое есть у обычных граждан. Уверен, Общественный штаб станет эффективным инструментом взаимодействия и решения всех наболевших вопросов, – добавил он.

В штаб также войдут представители Общественной палаты, которая направит свой список к 1 сентября, экспертное сообщество, органы исполнительной власти, лидеры общественного мнения.

Напомним, решение о создании Общественного штаба по реновации принято 28 июля 2022 года на совещании с представителями парламентских фракций. Главная задача – общественный контроль за реализацией закона о комплексном развитии территорий, защита прав собственников, изучение проблемных точек и максимальная прозрачность при реализации закона о комплексном развитии территорий.

Источник: ЗАКС
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1 комментарий

valeriu
Николай Валуев разделяет то беспокойство, которое есть у обычных граждан. Уверен, Общественный штаб станет эффективным инструментом взаимодействия и решения всех наболевших вопросов, – добавил он.
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