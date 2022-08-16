Общественный штаб по реновации: 140 заявок за неделю

140 заявок в Общественный штаб по реновации поступило за неделю от жителей Петербурга. В лидерах - Московский район, в общественный штаб там хотят попасть 22 петербуржца. Высокую активность так же проявили жители Фрунзенского, Невского, Кировского и Красногвардейского районов. Ни одной заявки не поступило из Петродворцового и Колпинского районов.

Создать в городе Общественный штаб по вопросам комплексного развития территории - реновации в конце июля предложил спикер парламента Александр Бельский. В него, помимо депутатов, членов Общественной палаты города, представителей районов и общественных деятелей, может войти любой совершеннолетний житель Санкт-Петербурга.

— Программа реновации должна быть максимально понятной и прозрачной для каждого жителя Петербурга. Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура. Наша главная задача — услышать и учесть предложения горожан, обеспечить переезд в новое качественное жилье. До конца года во всех районах города планируем провести встречи с жителями, чтобы понять и учесть специфику каждой территории, — отметил Александр Бельский.

Общественный штаб будет работать до окончания всей программы реновации. Подать документы на участие в штабе можно до 24 августа. Заполненную анкету (https://www.assembly.spb.ru/article/731/150691/Priem-zayavok-v-Obschestvennyy-shtab-po-renovacii) надо отправить на электронную почту [email protected] или передать в общественную приемную ЗакСа. Будущих членов штаба определит электронное голосование на сайте парламента (https://www.assembly.spb.ru/).

Напомним, закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» был принят депутатами в конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов.