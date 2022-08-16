ента новостей

20:16
Военно-медицинская эстафета полоса препятствий
20:13
Общественный штаб по реновации: 140 заявок за неделю
18:21
Избиение градозащитника может быть следствием градозащитного лобби Смольного
15:32
Парламентарии Петербурга откроют свою приёмную в Мариуполе
14:57
Учетеля из Ленобалсти стали финалистами конкурса «Сердце отдаю детям»
13:10
В Петербурге пожилая женщина отдала аферистам почти 7 миллионов рублей
13:02
В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку
12:54
В Ленобласти задержан мигрант, избивший автовладельца за замечание
12:04
Выставка «Мифотворчество»
11:50
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:45
В Петербурге задержали двух мужчин за стрельбу в Юсуповском саду
11:42
В Петербурге мужчина под угозой ножа отобрал у подростка около 600 тысяч рублей
11:37
В Петербурге задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
11:31
На КАД в массовом ДТП пострадали двое детей
11:15
Благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»
11:07
Сроки окончания работ на мосту через реку Лубья в составе КАД продлены
10:06
Как не отравиться грибами?
09:10
Что с ковидными койками?
08:22
Продолжаем взаимодействие с Белоруссией
19:55
В Ленобласти стартовал сев озимых
19:52
В Смольном создадут механизмы для общения с горожанами о КРТ только к сентябрю
19:02
Военно-медицинская эстафета первый день соревнований
15:44
Театральная библиотека примет участие в акции "Ночь кино"
15:42
IOWA выступит на ROOF FEST
12:46
Выставка Анастасии Иванниковой «Farben Leben»
12:42
«Мы в игре. Лето в Санкт-Петербурге» — футбольный фестиваль для девочек
12:38
В Курортном районе задержали охотников за чёрным металлом
12:34
Восемь человек были ранены в результате обстрела автобуса в Иерусалиме
12:28
18 детей и десятки людей погибли в результате пожара в церкви в Египте
12:19
Под Гатчиной микроавтобус столкнулся с легковушкой и упал на бок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Общественный штаб по реновации: 140 заявок за неделю

Общественный штаб по реновации: 140 заявок за неделю

0
5
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
140 заявок в Общественный штаб по реновации поступило за неделю от жителей Петербурга

140 заявок в Общественный штаб по реновации поступило за неделю от жителей Петербурга. В лидерах - Московский район, в общественный штаб там хотят попасть 22 петербуржца. Высокую активность так же проявили жители Фрунзенского, Невского, Кировского и Красногвардейского районов. Ни одной заявки не поступило из Петродворцового и Колпинского районов.

Создать в городе Общественный штаб по вопросам комплексного развития территории - реновации в конце июля предложил спикер парламента Александр Бельский. В него, помимо депутатов, членов Общественной палаты города, представителей районов и общественных деятелей, может войти любой совершеннолетний житель Санкт-Петербурга.

— Программа реновации должна быть максимально понятной и прозрачной для каждого жителя Петербурга. Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура. Наша главная задача — услышать и учесть предложения горожан, обеспечить переезд в новое качественное жилье. До конца года во всех районах города планируем провести встречи с жителями, чтобы понять и учесть специфику каждой территории, — отметил Александр Бельский.

Общественный штаб будет работать до окончания всей программы реновации. Подать документы на участие в штабе можно до 24 августа. Заполненную анкету (https://www.assembly.spb.ru/article/731/150691/Priem-zayavok-v-Obschestvennyy-shtab-po-renovacii) надо отправить на электронную почту [email protected] или передать в общественную приемную ЗакСа. Будущих членов штаба определит электронное голосование на сайте парламента (https://www.assembly.spb.ru/).

Напомним, закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» был принят депутатами в конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-04-2018, 08:59
Албин о реновации Петербурга
30-06-2022, 22:49
Спикер петербургского парламента повторно посетил Московский район
10-04-2019, 12:21
Депутаты Петербурга направили в Госдуму свой вариант закона о реновации в регионах
24-04-2019, 12:23
Депутаты предложили изменить программу реновации в Петербурге
22-12-2017, 09:14
Продолжение реновации
24-07-2013, 11:41
С 20 июля в Петербурге вступил в силу закон о запрете уничтожения скверов в кварталах реновации

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 13:02
В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
72
Сегодня, 11:31
На КАД в массовом ДТП пострадали двое детей
0
142
Вчера, 12:19
Под Гатчиной микроавтобус столкнулся с легковушкой и упал на бок
0
111
Вчера, 11:26
В Ленобалсти рейсовый автобус сбил пожилую женщину
Наверх