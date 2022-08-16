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Питерец.ру » Общество » Учетеля из Ленобалсти стали финалистами конкурса «Сердце отдаю детям»

Учетеля из Ленобалсти стали финалистами конкурса «Сердце отдаю детям»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
lenobl.ru
Учетеля из Ленобалсти стали победителями федерального заочного этапа конкурса «Сердце отдаю детям».

Татьяна Воронкина из Соснового Бора и Татьяна Смирнова из Гатчины стали победителями федерального заочного этапа конкурса работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям».

Татьяна Воронкина работает педагогом по медиажурналистике, а Татьяна Смирнова является педагогом дополнительного образования для детей с инвалидностью. Они представили жюри видеоролик, эссе, трехминутное видеообращение, а также выполнили тестовое задание. В результате педагоги из Ленинградской области вошли в число 90 финалистов из 46 регионов России и ДНР. 

Финальные испытания конкурса пройдут в очном формате с 19 по 23 сентября  в Красноярске. В первом туре конкурсантам  предстоит провести открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и пройти импровизационный конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей», нацеленный на групповую командную деятельность. Девять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в первом туре, станут участниками второго тура, где им необходимо будет пройти конкурсные испытания в педагогическом многоборье и в профессиональном диалоге с представителями Министерства просвещения Российской Федерации.   

Справка 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» проходит в 18-й раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Конкурс дает участникам возможность представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии, статуса педагога. 

Организаторы конкурса ― Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования.

Источник: Администрация Ленобласти
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