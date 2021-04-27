Победительницей конкурса «Библиотекарь года-2021» стала библиотекарь из Агалатово

В ленинградской области подвели итоги, проводимого в регионе конкурса «Библиотекарь года-2021».

Библиотекарь Анна Исаева из Агалатовского центра образования заняла первое место с проектом «Волонтёрский отряд «Книголюбы». Анна обошла конкурсантов из 11 районов области.

Лауреатами в номинации «Библиотекарь года» стали Татьяна Степченкова — педагог-библиотекарь средней школы № 5 имени Героя Советского Союза Георгия Ларионова и Ольга Дудина — заведующая библиотекой средней школы №3 Пикалево.

Сотрудники библиотек представляли работы в четырех номинациях: «Школьная библиотека-центр поддержки и развития чтения», «Библиотека образовательной организации как центр формирования информационной культуры личности», «Литературное краеведение в работе школьной библиотеки» и «Создание и развитие информационно библиотечных центров ИБЦ в условиях ФГОС».

Участники представили свой опыт работы, выступили с презентацией «Панорама библиотечной жизни» и стали участниками пресс-конференции, посвящённой роли российских библиотек в образовательных организациях.