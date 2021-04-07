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Питерец.ру » Политика » Правительство Ленобласти намерено переехать в Гатчину

Правительство Ленобласти намерено переехать в Гатчину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Правительство Ленобласти рассчитывает переехать в Гатчину к 2024 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о намерении "передислоцировать" правительство региона в новую его столицу, Гатчину, уже к 2024 году. Соображениями управленец поделился в эфире телеканала "Россия 24".

Переезд планируется провести в несколько этапов.

"На самом деле период будет длительный. Мы считаем, что это займет где-то до трёх лет", - полагает Дрозденко.

Сначала в Гатчину частично перебазируется аппарат губернатора, после переедут комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению культурного наследия, комитет по делам молодёжи, комитет по спорту, а также небольшие ведомства. Крупные комитеты переберутся в город в последнюю очередь.

Накануне Дрозденко подписал документ, утверждающий Гатчину столицей Ленобласти.

Источник: ЗакС.Ру
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