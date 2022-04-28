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Питерец.ру » Общество » Вострецов не поверил утверждению Беглова о провале реформ Петербурга по вине Запада

Вострецов не поверил утверждению Беглова о провале реформ Петербурга по вине Запада

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Опубликовал: Anton78
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Вострецов не поверил утверждению Беглова о провале реформ Петербурга по вине Запада

Своевременная уборка от снега и эффективные реформы в Петербурге не зависят от вредоносных действий Запада, заявил Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Напомним, что губернатор Александр Беглов на Заксобрании обвинил в неудачах администрации города вредоносное влияние со стороны США. Российский политик не согласился с высказыванием градоначальника и посоветовал чиновникам, в первую очередь, винить в возникающих проблемах себя.

«Запад, по словам губернатора Беглова, стал главной проблемой для города. Именно Запад мешает убирать улицы. Запад виноват в провальных реформах», — подчеркнул Вострецов.

По его словам, вместо таких громких высказываний губернатору необходимо начать активно заниматься развитием Северной столицы. Политик добавил, что во время жестких санкций Минсельхоз при сложных условиях помог нашей стране стать независимой от продуктов питания Запада.

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